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加州政府補助蓋社會宅 造價竟逾3000萬
洛杉磯時報報導，加州由政府補助的一個社會住宅建案，10年來造價翻漲逾一倍，竟已超過100萬美元（約台幣3000萬元），這是政治、經濟、官僚三個面向的因素共同造成的結果。但新冠肺炎疫情期間失業嚴重，社會宅需求激增，數百萬加州低收戶苦等不到屋子住的問題會更嚴重。
加州是全美社會宅建造成本最高的地區。根據官方數據，社會宅公寓的均價大約是50萬美元，在過去10年間，上漲達26%。
不只地價高、營建材料節節上漲，州政府和地方政府能控管的因素也都出了差錯。
建商2009年提案，要在濱海度假小鎮索拉納海灘的公有停車場興建18戶社會公寓。那時的造價是每戶41.4萬美元。
隔年，市府要求增加停車位但減少戶數至10間，推升造價至59.3萬美元；接著花三年召開社區會議，不斷更改建築設計，終獲市議會核准興建，造價再增至66.4萬美元；不幸，附近一棟公寓大樓提訟，兩年後擺平，營建成本已上漲；2019年，包括法規要求建商須支付工人工會級薪資在內的種種營建成本再漲，致資金出現缺口。這棟社會宅的造價現已達107萬美元，比原來高出159%，目前前途未卜。
加州另外六個社會宅建案，全在舊金山灣區，每戶造價都超過90萬美元。
造價愈高 補助戶數愈少
造價愈高，政府能補助興建的戶數愈少，洛杉磯時報指出，若加州社會宅造價能降至與美國其他區一致，2011至2015年間可多讓1.2萬低收戶家庭擁有房屋。
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