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特斯拉數日內復工？傳員工返廠提早做準備

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
舊金山紀事報報導，幾名員工6日已返回特斯拉加州廠，為計劃在本周至下周間重啟部分產線進行準備工作。（圖／路透）
舊金山紀事報報導，幾名員工6日已返回特斯拉加州廠，為計劃在本周至下周間重啟部分產線進行準備工作。（圖／路透）

電動車大廠特斯拉（Tesla）據傳正計劃在未來數天內，重新恢復加州組裝廠的部分生產作業。然而，這可能違反當地的居家防疫規定。

舊金山紀事報引述消息人士報導，幾名員工6日已返回特斯拉位於加州費利蒙（Fremont）的工廠，為計劃在本周至下周間重啟部分產線進行準備工作。

然而，如果特斯拉恢復生產汽車，將違反當地目前的公衛命令。加州與舊金山灣區仍實施封鎖措施，雖然一些基本企業營運是被允許的，但汽車生產不在獲允營運的行列。

加州州長紐森4日宣布，一些零售商與相關供應製造商可從周末起恢復營運，但他也強調各郡與地方政府可決定維持較嚴格的規定。

在舊金山灣區的幾個郡，包括特斯拉工廠所在的阿拉米達郡目前實施的居家令效力持續5月底，而且也尚未同意州長所點名可重新開放營運的產業類型。

費利蒙警局發言人Geneva Bosques表示：「現在，正在實施的公衛命令還沒調整。繼續決定營運組裝產線是違反規定的。」

目前的命令可讓特斯拉這類非必需企業獲得一些彈性，讓員工維持「最低基本運作」，像是維修、維持安全等。

特斯拉執行長馬斯克過去一周已多次在社群媒體與法說會上，表示他對封鎖措施感到挫折。

特斯拉未對上述報導提出回應。

特斯拉 馬斯克

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