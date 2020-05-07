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防北京在人大前動手 美國務卿：香港自治報告延後出爐

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普去年簽署「香港人權與民主法案」，國務卿龐培歐將依法向國會提交年度香港自治報告。圖為在反送中抗議中被燒的五星旗（前）。路透
美國總統川普去年簽署「香港人權與民主法案」，國務卿龐培歐將依法向國會提交年度香港自治報告。圖為在反送中抗議中被燒的五星旗（前）。路透

美國去年通過香港法案，其中要求國務院每年評估香港自治情況並向國會提交報告；美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）6日舉行記者會時表示，「將晚一點向國會提交報告，因考慮到北京在全國人民代表大會前是否對香港採取任何行為，損害香港人民的自治權」。

美國總統川普去年11月27日簽署支持香港示威者的「香港人權與民主法案」與「保護香港法案」成為法律。

「香港人權與民主法案」要求總統在法案通過180天內，應向適當委員會提交一分名單，列出侵害香港基本自由與人權的人士，並予以制裁；制裁措施包括凍結被制裁者在美資產、禁止其獲得入美簽證或撤銷現有簽證。

法案並要求國務卿每年評估香港的自治情況並提交報告，確認美國是否仍適用1997年7月1日前的法律對待香港。

「保護香港法案」禁止出售特定軍火給香港警察，包括催淚彈、辣椒噴劑和手銬。

保護香港法案 香港人權與民主法案

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