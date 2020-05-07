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大陸是否履行美中貿易協議？川普：一兩周後將公布

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普表示，他將在一兩周後公布中國大陸是否遵守美中貿易協議。（圖／美聯社）
美國總統川普表示，他將在一兩周後公布中國大陸是否遵守美中貿易協議。（圖／美聯社）

美國總統川普6日表示，他將能夠在大約一至兩周後，公布有關中國大陸是否正依據第一階段貿易協議履行義務。美中兩國是在今年1月、疫情尚未在全球蔓延前簽署上述協議。

川普表示，他正在「密切關注」中國是否依照貿易協議，履行增加購買美國產品的承諾。

川普說，中國正在購買大量美國農產品，但他質疑採購規模是否符合協議中對於美國農產品與成品、能源和服務的購買量的承諾。

川普說：「我將能夠在大約一周或兩周以後公布情況。不僅是農產品方面，也關於許多其他產業。」「他們明白有個協議要履行，希望他們能夠履行協議，我們拭目以待。他們或許能履行，或許不能。我們將做出判斷。」

依據美中第一階段貿易協議，中國同意增購美國產品，在未來兩年，增購量是2017年採購水準增加2,000億美元，頭一年增購770億美元，第二年增加1,230億美元。

美國政府已承諾將與北京就第二階段貿易協議展開談判，包括解決政府補貼和更棘手的技術移轉問題，但新冠病毒疫情爆發導致美國經濟停擺，相關貿易協商尚未展開。

川普3日接受福斯新聞網訪問時曾表示，他幾乎能肯定，中國大陸對於新冠病毒疫情的規模和風險資訊誤導了全世界，並表示正在考慮報復手段，加徵關稅「絕對是選項之一」。

美國官員也表示正在考慮對中國採取行動，包括可能加徵關稅以及將供應鏈從中國轉移。

川普6日被問及這些問題時表示：「我們正在解決這些重大問題當中，所以我不想現在討論。」

不過白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）6日的言論凸顯出美中嫌隙加深。她說：「現在是一段失望且挫折的關係，因為總統表示他不滿中國所做的一些決定讓美國人性命承受風險。」

川普 疫情

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