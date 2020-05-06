川普：白宮新冠病毒工作小組將「無限期」繼續運作

至少兩分預測報告指出，隨著各地解封，美國因新冠肺炎死亡人數將攀升，但川普總統5日說，可能會有一些人死亡，但他必須讓國家盡快開放，「沒有事情是完美的，民眾會不會受負面影響？會。但我們必須讓國家盡速開放。

2020-05-06 19:13