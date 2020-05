川普：白宮新冠病毒工作小組將「無限期」繼續運作

川普6日表示,白宮新冠病毒工作小組將「無限期」繼續運作。他在一連串推文中說,由副總統潘斯領導的這個小組在整合大量高度複雜資源上表現出色,像是呼吸器、口罩與病毒檢測系統。「由於這次成功,工作小組將繼續無限期地專注於安全及再次開放我們的國家。」

The White House CoronaVirus Task Force, headed by Vice President Mike Pence, has done a fantastic job of bringing together vast highly complex resources that have set a high standard for others to follow in the future. Ventilators, which were few & in bad shape, are now being....