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川普：白宮新冠病毒工作小組將「無限期」繼續運作
川普6日表示，白宮新冠病毒工作小組將「無限期」繼續運作。他在一連串推文中說，由副總統潘斯領導的這個小組在整合大量高度複雜資源上表現出色，像是呼吸器、口罩與病毒檢測系統。「由於這次成功，工作小組將繼續無限期地專注於安全及再次開放我們的國家。」
The White House CoronaVirus Task Force, headed by Vice President Mike Pence, has done a fantastic job of bringing together vast highly complex resources that have set a high standard for others to follow in the future. Ventilators, which were few & in bad shape, are now being....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2020
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