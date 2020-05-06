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45歲以下的民主黨員 高達4成主張撤換拜登
45歲以下的美國民主黨黨員中，4成的人看過前副總統拜登否認1993年性侵當時的助理李德的訪談後，認為民主黨應該另請高明，撤換總統候選人。
民調機構Morning Consult調查發現，整體而言，26%受訪者主張換人，61%認為應該讓拜登繼續下去。從年齡層來看，45歲以下的民主黨員，多達4成主張換人，反對者僅42%。45歲以上的民主黨員裡面，15%認為應該換人，75%仍支持拜登。由此可見，民主黨內的世代差異十分巨大。年輕一代比較支持已經宣布停止初選的參議員桑德斯，認為他代表進步力量。
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