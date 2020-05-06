快訊

陳其邁大數據防疫寫成論文 台灣模式登「醫學網路研究期刊」

金正恩和「替身」交談畫面曝光 網：哪個是真的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

45歲以下的民主黨員 高達4成主張撤換拜登

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
美國前副總統拜登1日接受MSNBC頻道訪問時，矢口否認曾性侵助理。美聯社
美國前副總統拜登1日接受MSNBC頻道訪問時，矢口否認曾性侵助理。美聯社

45歲以下的美國民主黨黨員中，4成的人看過前副總統拜登否認1993年性侵當時的助理李德的訪談後，認為民主黨應該另請高明，撤換總統候選人。

民調機構Morning Consult調查發現，整體而言，26%受訪者主張換人，61%認為應該讓拜登繼續下去。從年齡層來看，45歲以下的民主黨員，多達4成主張換人，反對者僅42%。45歲以上的民主黨員裡面，15%認為應該換人，75%仍支持拜登。由此可見，民主黨內的世代差異十分巨大。年輕一代比較支持已經宣布停止初選的參議員桑德斯，認為他代表進步力量。

民主黨 拜登 桑德斯

延伸閱讀

川普選情告急？ 共和黨鐵票倉「德州」民調呈現五五波

指控拜登性侵…前助理 主流美媒不願碰

拜登陷性侵醜聞 川普建議對抗不實指控

前助理控性侵 拜登終於公開否認

相關新聞

45歲以下的民主黨員 高達4成主張撤換拜登

45歲以下的美國民主黨黨員中，4成的人看過前副總統拜登否認1993年性侵當時的助理李德的訪談後，認為民主黨應該另請高明，...

川普：白宮新冠病毒工作小組將「無限期」繼續運作

川普6日表示，白宮新冠病毒工作小組將「無限期」繼續運作。他在一連串推文中說，由副總統潘斯領導的這個小組在整合大量高度複雜...

川普：解封會死人但國家須盡快重啟 抗疫小組將退場

至少兩分預測報告指出，隨著各地解封，美國因新冠肺炎死亡人數將攀升，但川普總統5日說，可能會有一些人死亡，但他必須讓國家盡快開放，「沒有事情是完美的，民眾會不會受負面影響？會。但我們必須讓國家盡速開放。

新冠病毒變種變更強！患者檢測陰性 症狀卻不消除

編譯樊蕙／綜合5日電

影／變態房東趁疫情劫色 「歡迎用肉體繳房租」

為遏阻新冠肺炎，美國各州頒布居家避疫令，也導致整整三分之一租屋族繳不出房租，但有變態屋主居然趁火打劫，登廣告想要讓女租屋族「性愛抵房租」。

川普將提證據病毒源自武漢 情報首長不苟同：病毒非人造

川普總統與國務卿龐培歐近日皆表示，新冠病毒來自中國武漢實驗室，川普5日還說，將提出證據確鑿的報告；但參謀首長聯席會議主席麥利與國家情報總監被提名人賴特克里夫同一天都表示，還不知道病毒來源地，也沒有證據

跟川普唱反調質疑瘧疾藥 美吹哨者被炒提起訴願

「吹哨者」生物醫學高級研究和發展管理局(BARDA)局長布萊特(Rick Bright)上月遭革職，他5日提起訴願，稱他「優先以科學和安全權衡政治利己主義」，提出與川普總統相悖的公衛考量而被降職；另外

民調7成反對恢復堂食 8成不贊成重開電影院、健身房

華盛頓郵報(Washington Post)和馬里蘭大學(UMD)合作的最新民調顯示，多數美國民眾因擔憂新冠病毒擴散而反對復工，超過70%的民眾不支持恢復餐廳堂食、重開美容美髮店、美甲店、健身房、電影院等。

美國超人氣大法官金斯柏格 再因健康有恙入院

美國最高法院今天表示，大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）因良性膽囊感染而入院治療。她是美國最高法院...

疫情衝擊下美國破產案為何不增反減？有5個原因

新冠肺炎疫情造成經濟活動急凍，失業人數暴增，企業也面臨財務壓力。但最新破產法院資料顯示，美國4月並未湧現聲請破產潮，破產...

歐巴馬來了！虛擬畢業典禮致詞 電視直播

全美多數高中生的畢業典禮都因為新冠肺炎疫情而取消，而前總統歐巴馬將為2020年應屆高中畢業生舉辦電視轉播的畢業慶祝活動，也將在本月一場視訊活動中對傳統非裔大學(HBCU)學生演講；前任第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)6月也將主持另一場虛擬畢業典禮。

美停課高中生上超市、藥局打工 順便貼補家計

全美各地學校受到疫情影響停課之際，某些高中生為了貼補家計，不得不出門打工，紛紛投入超級市場等持續維持運作的「必要行業」。這群青少年戴著口罩努力工作，成了病毒大流行期間的一群生力軍。

熱門新聞

川普：美國必須儘快重啟經濟 更多人染疫也在所不惜

美五歲童開休旅上路去買車 網友驚：踩得到油門？

美股因經濟解封隨油價繼續上漲 Fed對經濟復甦澆了冷水

猶他州5歲男童開爸媽的車想去加州「我要買藍寶堅尼」

分不清要貼標籤！機率僅有兩億分之一 英女產下同卵三胞胎

金正恩和「替身」交談畫面曝光！網驚喊：哪一個才是真的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。