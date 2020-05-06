快訊

蔡英文一句「佳龍怎變最後一名」 觀光局加班3天清倉紓困

航特部歸仁基地飛行訓練 直升機重落地2員均安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民調 7成反對恢復堂食 8成不贊成重開電影院、健身房

世界日報 / 記者張筠／華盛頓報導

華盛頓郵報(Washington Post)和馬里蘭大學(UMD)合作的最新民調顯示，多數美國民眾因擔憂新冠病毒擴散而反對復工，超過70%的民眾不支持恢復餐廳堂食、重開美容美髮店、美甲店、健身房、電影院等。

華盛頓郵報和馬里蘭大學4月28日至5月3日期間通過電話，在全國隨機調查1005位成年民眾；結果顯示，82%的民眾反對重開電影院，78%人反對重開健身房，74%的民眾表示餐廳堂食服務和美甲店應保持關閉，70%的人認為槍店不應重開，擔憂疫情引發更多安全衝突，69%民眾表示理髮店應保持關閉，就算重開也不願冒險光顧，近三分之一的民眾表示服裝等零售商店也不應著急復工。

對於「去超市等必要商家是否放心」一問，有56%的民眾表示肯定，但當問及零售商店或餐廳堂食，分別僅有33%和22%的民眾表示放心，差距懸殊。

民眾對新冠疫情的緊張情緒尚未放鬆，該民調指出，有63%的民眾仍認為感染風險很高，且被感染後健康狀況將急遽下降，該數據比4月26日上升了三個百分點。

關於民眾所在社區的安全情況，有31%的民眾表示最糟糕的情況已過，30%民眾稱當下正是最壞的狀態，目前正位於疫情拐點，另外有38%的民眾認為最糟狀況未到，因此必須繼續防範。

該民調也統計政府機構和官員在民眾心裡的可信度，數據顯示，75%的民眾給當地州長好評，71%民眾肯定聯邦衛生及健康專家的表現，其中國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)獲得74%民眾的肯定。

相比之下，川普總統的抗疫表現就只獲44%民眾支持，56%民眾批評；多數公共衛生專家認為，只有新冠疫苗成功研發後，美國才能真正安全的復工。

華盛頓郵報 疫情 民調

延伸閱讀

德國疫情趨緩 各邦擬視狀況逐步解封

德國學校和營業場所 本月全面重開

北市府清查68間封閉娛樂場所 7間KTV電影院停業

KTV、電影院消防安檢完畢 北市連砍17家勒令停業

相關新聞

跟川普唱反調質疑瘧疾藥 美吹哨者被炒提起訴願

「吹哨者」生物醫學高級研究和發展管理局(BARDA)局長布萊特(Rick Bright)上月遭革職，他5日提起訴願，稱他「優先以科學和安全權衡政治利己主義」，提出與川普總統相悖的公衛考量而被降職；另外

民調 7成反對恢復堂食 8成不贊成重開電影院、健身房

華盛頓郵報(Washington Post)和馬里蘭大學(UMD)合作的最新民調顯示，多數美國民眾因擔憂新冠病毒擴散而反對復工，超過70%的民眾不支持恢復餐廳堂食、重開美容美髮店、美甲店、健身房、電影院等。

美國超人氣大法官金斯柏格 再因健康有恙入院

美國最高法院今天表示，大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）因良性膽囊感染而入院治療。她是美國最高法院...

疫情衝擊下美國破產案為何不增反減？有5個原因

新冠肺炎疫情造成經濟活動急凍，失業人數暴增，企業也面臨財務壓力。但最新破產法院資料顯示，美國4月並未湧現聲請破產潮，破產...

歐巴馬來了！虛擬畢業典禮致詞 電視直播

全美多數高中生的畢業典禮都因為新冠肺炎疫情而取消，而前總統歐巴馬將為2020年應屆高中畢業生舉辦電視轉播的畢業慶祝活動，也將在本月一場視訊活動中對傳統非裔大學(HBCU)學生演講；前任第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)6月也將主持另一場虛擬畢業典禮。

美停課高中生上超市、藥局打工 順便貼補家計

全美各地學校受到疫情影響停課之際，某些高中生為了貼補家計，不得不出門打工，紛紛投入超級市場等持續維持運作的「必要行業」。這群青少年戴著口罩努力工作，成了病毒大流行期間的一群生力軍。

疫情風險 美46州下令 本學年不開學

新學年能否在9月如期開學，涉及公共衛生、經濟現實、教育資源等方面的現實考量，問題盤根錯節，到目前為止仍充滿許多不確定變數。專家分析，從家長角度來看，底線是除非病毒確診案例趨近「零」，否則很少有家長安心讓兒女回到學校上課。

和病毒撞名引話題 可樂娜另有挑戰

和新冠肺炎撞名的可樂娜啤酒，雖然成功創造話題，卻面臨未來行銷政策轉變的挑戰。墨西哥啤酒品牌可樂娜（Corona），因與新冠肺炎病毒（Corona Virus）撞名，成為網路熱門話題，甚至有人誤認病毒來

川普穩連任？ 「義烏指數」露玄機

美國總統大選將會在今年11月進行，根據RealClearPolitics的投票數據顯示，目前拜登以47.6%的支持率領先...

川普：即使會死人 也須解封

至少兩份研究報告指出，隨著各地解除防疫管制，美國因新冠肺炎死亡人數將攀升，美國總統川普5日說，可能會有一些人死亡，「沒有事情是完美的，民眾會不會受負面影響？會。但我們必須讓國家盡速開放」。

除警消人員 休士頓恐全市公務員放無薪假

美國德州休士頓市市長特納（Sylvester Turner）5日在記者會上表示，可能讓該市除了警消人員以外的所有公務人員...

受疫情影響 美航空業每月燒掉逾100億美元

根據美國航空協會（Airlines for America）將向聯邦參議院聽證會提交的一份證詞，受疫情影響，美國航空業每...

熱門新聞

川普：美國必須儘快重啟經濟 更多人染疫也在所不惜

不再感謝中國 北義擬向中國求償200億歐元

猶他州5歲男童開爸媽的車想去加州「我要買藍寶堅尼」

小孩曝光？女童見金正恩喊爸爸 真相讓網友笑翻

美股因經濟解封隨油價繼續上漲 Fed對經濟復甦澆了冷水

分不清要貼標籤！機率僅有兩億分之一 英女產下同卵三胞胎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。