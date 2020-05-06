民調 7成反對恢復堂食 8成不贊成重開電影院、健身房

華盛頓郵報(Washington Post)和馬里蘭大學(UMD)合作的最新民調顯示，多數美國民眾因擔憂新冠病毒擴散而反對復工，超過70%的民眾不支持恢復餐廳堂食、重開美容美髮店、美甲店、健身房、電影院等。

華盛頓郵報和馬里蘭大學4月28日至5月3日期間通過電話，在全國隨機調查1005位成年民眾；結果顯示，82%的民眾反對重開電影院，78%人反對重開健身房，74%的民眾表示餐廳堂食服務和美甲店應保持關閉，70%的人認為槍店不應重開，擔憂疫情引發更多安全衝突，69%民眾表示理髮店應保持關閉，就算重開也不願冒險光顧，近三分之一的民眾表示服裝等零售商店也不應著急復工。

對於「去超市等必要商家是否放心」一問，有56%的民眾表示肯定，但當問及零售商店或餐廳堂食，分別僅有33%和22%的民眾表示放心，差距懸殊。

民眾對新冠疫情的緊張情緒尚未放鬆，該民調指出，有63%的民眾仍認為感染風險很高，且被感染後健康狀況將急遽下降，該數據比4月26日上升了三個百分點。

關於民眾所在社區的安全情況，有31%的民眾表示最糟糕的情況已過，30%民眾稱當下正是最壞的狀態，目前正位於疫情拐點，另外有38%的民眾認為最糟狀況未到，因此必須繼續防範。

該民調也統計政府機構和官員在民眾心裡的可信度，數據顯示，75%的民眾給當地州長好評，71%民眾肯定聯邦衛生及健康專家的表現，其中國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)獲得74%民眾的肯定。

相比之下，川普總統的抗疫表現就只獲44%民眾支持，56%民眾批評；多數公共衛生專家認為，只有新冠疫苗成功研發後，美國才能真正安全的復工。