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跟川普唱反調質疑瘧疾藥 美吹哨者被炒提起訴願

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合5日電

「吹哨者」生物醫學高級研究和發展管理局(BARDA)局長布萊特(Rick Bright)上月遭革職，他5日提起訴願，稱他「優先以科學和安全權衡政治利己主義」，提出與川普總統相悖的公衛考量而被降職；另外，美國國際開發總署(USAID)資深副部長齊默(Timothy Ziemer)4日也向白宮提出辭呈，讓川普政府再少一名對抗新冠肺炎疫情的專家。

川普自疫情爆發以來，大肆宣導抗瘧疾藥物對新冠肺炎的療效；布萊特表示，他曾力抗衛生福利部高層施壓，提出若廣泛以抗瘧疾藥物治療新冠肺炎，可能造成「潛在危害」；孰料，擔任BARDA局長近四年的布萊特4月20日被降調至權責較小的衛福部國家衛生研究院(NIH)，參與改善篩檢新冠病毒的「大膽新計畫」。

布萊特在89頁的訴願中寫道，他1月初在病毒剛開始擴散之際便向衛生官員提出警告，呼籲盡快研發療法和疫苗，並準備N95口罩和呼吸器，但當時衛福部長阿查爾(Alex Azar)等高層不以為意。

布萊特表示，他與頂頭上司、衛福部助理部長凱德雷(Robert Kadlec)不對盤至少兩年，抱怨凱德雷施壓他向政商關係良好的企業採購藥物和醫療產品，但他無法從命。

衛福部5日發布聲明：「布萊特博士調任NIH以研究對抗新冠肺炎的關鍵診斷測試，當局託付他NIH 10億元就此努力；我們很遺憾他沒有為了國人利益去上班並為抗疫努力。」

布萊特的律師說，布萊特受到凱德雷的脅迫，「根據政治關係和任用親信」交付合約，「布萊特被趕出BARDA是遭報復。」

另據政治新聞網站Politico報導，USAID資深副部長齊默戎旅一生、德高望重，但他在對抗疫情的政府角色不明，加上USAID最近出現新的代理署長巴薩(John Barsa)，讓齊默萌生退意。

齊默做出「困難且傷感的選擇」，寫道：「在為國服務50多年後，是時候邁向下個人生階段了。」

新冠肺炎 衛福部 疫情

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