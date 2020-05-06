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川普將提證據病毒源自武漢 情報首長不苟同：病毒非人造

世界日報 / 記者張文馨／華盛頓報導

川普總統與國務卿龐培歐近日皆表示，新冠病毒來自中國武漢實驗室，川普5日還說，將提出證據確鑿的報告；但參謀首長聯席會議主席麥利與國家情報總監被提名人賴特克里夫同一天都表示，還不知道病毒來源地，也沒有證據。

川普不僅與自家情報首長看法出入，美國有線電視新聞網（CNN）4日報導，跨國情報網五眼聯盟根據情資研判，實驗室意外導致病毒洩漏「非常不可能」，比較可能是從海鮮市場開始。

川普4月30日稱握有證據顯示病毒來自武漢實驗室；國務卿龐培歐（Michael Pompeo）本月3日說，有明確且大量的證據，顯示病毒源於武漢實驗室，但他也同意美國情報界的共識，認為病毒非人造也未經基因改造。

麥利（Mark Milley）5日在國防部記者會表示，「（病毒）來自武漢實驗室、當地海鮮市場或其他地方？我們不知道」，美國政府也正在思考。

麥利也提到，證據顯示病毒來源不是人造，且有證據顯示病毒不是被刻意釋放，但尚未出現確鑿的證據，若中國能開放和同意調查，將有助世界釐清病毒起源與未來的防疫。

參議院情報委員會5日就國家情報總監人事案舉行聽證會，議員聚焦病毒起源，參議員金恩（Angus King）與一向主張新冠病毒為武漢實驗室製造的參議員科頓（Tom Cotton），皆詢問賴特克里夫（John Ratcliffe），是否看過病毒來自武漢市場的證據？

賴特克里夫均回答「沒有看過」；他並表示，上任新職後將致力提供客觀公正的疫情情報。

川普5日前往亞利桑那州參觀製造N95口罩的漢威聯合 （Honeywell）公司，他在白宮南草坪接受媒體訪問時，呼籲中國訊息透明，美國希望了解疫情是怎麼開始的，不要重蹈覆轍。

記者詢問川普最近是否與中國國家主席習近平通話，並直接表達對中國的不滿？川普說，「我可能會，但至今還沒有」。

媒體詢問川普是否已知病毒來源的確切答案，川普表示，「是的，我們將會在這段期間內提出非常確鑿的報告」，但沒提供與證據相關的說明與細節。

CNN引述知情人士的說法指，五眼聯盟內對病毒的評估與川龐兩人落差很大，另有情報官員說，若無中國進一步的開放，就不能完全確定；二戰時期建立的情報跨國系統五眼聯盟，包括美國、英國、加拿大、澳洲與紐西蘭。

川普 武漢 疫情

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