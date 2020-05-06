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新冠病毒變種變更強！患者檢測陰性 症狀卻不消除

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合5日電

美國科學家一項新研究確認，新冠病毒的一種新病毒株已在全球各地成為主宰，而且似乎比大流行初期病毒株的傳染力更強；此外，截至5日，全美已有近19萬人康復，但有些病患卻出現檢測結果轉為陰性後，症狀仍未消失。

「洛杉磯時報」報導，洛薩拉摩斯國家實驗室(Los Alamos National Laboratory)科學家領導的一項新研究指出，新病毒株2月在歐洲出現，並迅速傳播到美國東岸，並成為3月中以來在全球蔓延的主要病毒株。

報告警告，除了擴散速度更快，新病毒株還可能讓患者在第一次發病後，容易二次感染。

這份33頁報告於4月30日在論文預印本網站bioRxiv公布，幫助科學家加速研發新冠肺炎疫苗或治療藥物；相關研究主要根據較舊病毒株的基因序列，對新病毒株不一定有效。

報告指出的變種，影響新冠病毒外側的突棘，即讓病毒入侵人體呼吸系統細胞的部分。

報告作者群說，他們覺得「迫切需要提早發出警告」，以讓全球各地正在研發中的疫苗與藥物對產生突變的病毒株有效。

報告稱，新病毒株出現後，迅速比來自中國湖北武漢的較舊病毒株感染更多人，並在數周內成為部分國家唯一流行的病毒株；新病毒株比較舊病毒株占優勢，顯示其傳染力更強，但具體原因不明。

該報告根據德國全球共享流感數據倡議組織(GISAID)在全球蒐集逾6000個冠狀病毒序列進行的電腦分析；該分析多次發現新病毒株變得比較舊病毒株占優勢。

另外，依據聯邦疾病防治中心(CDC)的標準，新冠患者沒有服用藥物就能退燒三天以上，且咳嗽或呼吸急促等呼吸症狀都已減輕，即可判斷為已康復；呈現陰性的檢測結果也表示患者已康復，但檢測有時會失準。

住在麻州的35歲女子凱特‧波特(Kate Porter)在確診後，50天來幾乎天天發燒，12歲女兒艾德莉亞(Adria)也出現新冠肺炎症狀；兩人先前都沒有健康問題，也都不須住院治療。

波特和許多患者一樣，症狀一直不見好轉，懷疑自己已二次感染，但在受檢結果呈陽性反應之後，每次接受新冠病毒檢測都呈陰性反應，且其他診斷檢測也找不到別的問題。

患者 新冠肺炎 疫苗

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