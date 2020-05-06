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川普：解封會死人但國家須盡快重啟 抗疫小組將退場

世界日報 / 記者張文馨、顏伶如／綜合報導

至少兩分預測報告指出，隨著各地解封，美國因新冠肺炎死亡人數將攀升，但川普總統5日說，可能會有一些人死亡，但他必須讓國家盡快開放，「沒有事情是完美的，民眾會不會受負面影響？會。但我們必須讓國家盡速開放。」

川普5日前往亞利桑那州參觀N95口罩工廠，參加了一場「支持美國原住民」的圓桌會議，還在當地接受美國廣播公司（ABC）專訪。

做好防疫「你不能一直關在家」

「因為你不可能一直被關在家裡，所以更多（死亡數）是可能的。」川普在專訪中說，美國民眾即便復工，也會保持社交距離、勤洗手，做好防疫工作，「民眾會受到負面影響，但政府必須讓國家盡速開放。」

多家媒體4日分別報導了美國約翰霍普金斯大學公衛學院與華盛頓大學的公衛中心，對病毒的最新分析，均調升死亡人數預測數字，原因是許多地方過早鬆綁社交距離限制。

美國約翰霍普金斯大學提供給衛生部的報告中指，至6月1日，每日死亡人數約為3000人，是現在的兩倍；華盛頓大學公衛研究中心（IHME）預測，截至八月，死亡人數將達13.4萬人，而前一次的預測死亡人數是7.2萬人。

川普出發前在白宮南草坪表示，他看過這些報告，預估都是在「沒有防疫措施」的前提下做的，美國就算解封也會有防疫措施，復工的民眾也知道要勤洗手、保持社交距離。

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）說，約翰霍普金斯大學的報告建立在沒有防疫措施、沒有疫情追蹤，也沒有擴大檢測的前提下，也不符合聯邦政府公布的復工指南，是錯誤的假設，不是聯邦政府官方預測。

小組解散 國殤日前後吹熄燈號

「是集中精力在安全開放國家的時候了。」川普說，白宮近日將解散新冠肺炎工作小組，將以另外一種形式取代，防疫專家如全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）和HIV專家柏克斯（Deborah Birx）仍會保留顧問身分，持續參與工作。

有線電視新聞網(CNN)報導，白宮官員證實，抗疫小組退場的時機點將在國殤日(Memorial Day)附近。

過去這段時間，在白宮每天舉行疫情新聞簡報會上，佛奇、柏克斯深入淺出的解說，讓美國民眾透過電視轉播，對病毒傳播與預防感染，獲得第一手專業資訊；79歲的佛奇是美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長；64歲的柏克斯是醫師出身，從2014年以來擔任白宮的全球愛滋病防治計畫美國協調人。

在2016年總統大選中與川普交手的前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)5日表示，如果白宮縮減抗疫小組的功能，到頭來吃虧的將是美國人民。

白宮 川普 社交距離

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