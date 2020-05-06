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疫情風險 美46州下令 本學年不開學

世界日報 / 記者顏伶如╱綜合報導
九月能否開學 牽涉問題盤根錯節 美聯社
九月能否開學 牽涉問題盤根錯節 美聯社

新學年能否在9月如期開學，涉及公共衛生、經濟現實、教育資源等方面的現實考量，問題盤根錯節，到目前為止仍充滿許多不確定變數。專家分析，從家長角度來看，底線是除非病毒確診案例趨近「零」，否則很少有家長安心讓兒女回到學校上課。

根據最新統計，全美46州外加華府特區已經宣布或建議，本學年學生將不再回到校園上課，避免病毒擴大傳播。

雖然全美各州政府積極準備重啟經濟活動，讓居家避疫規定逐漸解封，聯邦政府也已公布疫情過後重新開放的建議指南，但從實際狀況看來，絕大多數美國學生這個春季應該都不會再回到校園上課。

在經濟壓力之下，許多學校可能在今年秋季不得不重新開放，地方政府因此也必須在開學前，就要為大規模病毒檢測做好準備。

過去一個多月，父母都上班的雙薪家庭，必須在家一邊遠距上班，一邊照顧停課改為在家學習的兒女，許多家庭面臨的難題是，除非孩子能恢復正常上課，否則家長中就有一人要留在家裡照顧孩子。

至於家長是否願意讓孩子重返校園，則要看教育機關、學區及學校是否有周全的防疫措施，讓學生與學生家庭不會因為恢復上學而面臨染疫風險。

哈佛陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)衛生政策教授加哈(Ashish Jha)指出，雖然有研究顯示兒童感染新冠病毒之後重病或死亡風險相對較低，但孩童還是可能散布病毒。

加哈表示，9月如果要重新開放校園，配套方案必須包括針對學生加強病毒檢測，並且嚴格執行保持社交距離，具體措施包括取消集會(assemblies)，歷年來在秋季登場的體育活動也必須暫停。

加哈說：「要讓學校恢復上課，就必須做好完整的全面計畫，如果聯邦政府在這方面能發揮某些領導作用，將是有益的。」

前勞工部長、目前在柏克萊加大(University of California, Berkeley)擔任公共政策教授的萊許(Robert Reich)指出，倘若定期檢測可以上路，將能讓家長感到放心。

萊許表示，9月如果要開學，至少檢測數量要達到目前的三倍才行；他說：「如果絕大多數民眾覺得對於出門感到不安，就算宣布經濟已經重啟，人民同樣還是非常懼怕。很多人都覺得，現在還不是讓居家避疫規定取消的時候。」

就算9月順利開學，萬一疫情反彈，再度停課恐怕是不得已的下場。加哈表示，新冠病毒疫最快也要等到2021年年中甚至年底才會研發成功，以現實狀況看來，在這之間疫情出現「第二波、第三波或第四波」，可能是難以避免的。

九月能否開學 牽涉問題盤根錯節 美聯社
九月能否開學 牽涉問題盤根錯節 美聯社

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