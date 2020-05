歐巴馬來了！虛擬畢業典禮致詞 電視直播

全美多數高中生的畢業典禮都因為新冠肺炎疫情而取消,而前總統歐巴馬將為2020年應屆高中畢業生舉辦電視轉播的畢業慶祝活動,也將在本月一場視訊活動中對傳統非裔大學(HBCU)學生演講;前任第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)6月也將主持另一場虛擬畢業典禮。

歐巴馬辦公室5日發表聲明說:「過去一個月來,歐巴馬與夫人接獲來自全球的數十次邀請,對因為新冠肺炎疫情而導致畢業典禮取消的學生們發表演說;今天,歐巴馬夫婦很開心地宣布,將為眾多學生、家長、以及教師,參加多場虛擬畢業典禮慶祝活動。」

面臨如此特殊處境的全美各地應屆畢業生,在社群媒體上邀請歐巴馬為他們發表畢業典禮演說,讓「歐巴馬畢業典禮2020」(#ObamaCommencement2020)的主題標籤在推特上瘋傳。

根據新聞稿, 一場名為「一起畢業:美國表彰2020年高中畢業生」(Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020)的一小時多媒體活動,將邀請眾多佳賓現身,並於5月16日星期六美東時間晚間8時,在美國廣播公司(ABC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)、福斯電視網(Fox)、國家廣播公司(NBC)和其他頻道轉播,以及線上串流平台播放。

特別嘉賓包括美國職籃球星詹姆斯(LeBron James)、諾貝爾和平獎得主馬拉拉(Malala Yousafzai)、男團強納斯兄弟(Jonas Brothers)、演員雅拉‧夏希迪(Yara Shahidi)、拉丁饒舌歌手壞痞兔(Bad Bunny)、女星莉娜‧韋斯(Lena Waithe)、歌手菲瑞‧威廉斯(Pharrell Williams)、女足隊長拉皮諾(Megan Rapinoe)、歌手H.E.R.、及演員班‧普拉特(Ben Platt)。

歐巴馬辦公室也宣布,長達二小時的傳統非裔大學虛擬畢業典禮節目「展現你的姿態,傳統非裔大學版」(Show Me Your Walk, HBCU Edition),將於美東時間16日下午2時線上直播。

歐巴馬夫婦也將參加網路影音平台YouTube的「親愛的2020年畢業生」(Dear Class of 2020)活動,於美東時間6月6日下午3時線上直播;除了「兩人各自發表演說」、並「對學生傳遞共同訊息」外,諸多全球領袖與名人也將現身。