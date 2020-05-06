快訊

MLB「偷暗號」醜聞：球賽中作弊違反了什麼規定？

加碼的1萬元紓困怎申請？ 行政院5張圖報你知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐巴馬來了！虛擬畢業典禮致詞 電視直播

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合5日電

全美多數高中生的畢業典禮都因為新冠肺炎疫情而取消，而前總統歐巴馬將為2020年應屆高中畢業生舉辦電視轉播的畢業慶祝活動，也將在本月一場視訊活動中對傳統非裔大學(HBCU)學生演講；前任第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)6月也將主持另一場虛擬畢業典禮。

歐巴馬辦公室5日發表聲明說：「過去一個月來，歐巴馬與夫人接獲來自全球的數十次邀請，對因為新冠肺炎疫情而導致畢業典禮取消的學生們發表演說；今天，歐巴馬夫婦很開心地宣布，將為眾多學生、家長、以及教師，參加多場虛擬畢業典禮慶祝活動。」

面臨如此特殊處境的全美各地應屆畢業生，在社群媒體上邀請歐巴馬為他們發表畢業典禮演說，讓「歐巴馬畢業典禮2020」(#ObamaCommencement2020)的主題標籤在推特上瘋傳。

根據新聞稿， 一場名為「一起畢業：美國表彰2020年高中畢業生」(Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020)的一小時多媒體活動，將邀請眾多佳賓現身，並於5月16日星期六美東時間晚間8時，在美國廣播公司(ABC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)、福斯電視網(Fox)、國家廣播公司(NBC)和其他頻道轉播，以及線上串流平台播放。

特別嘉賓包括美國職籃球星詹姆斯(LeBron James)、諾貝爾和平獎得主馬拉拉(Malala Yousafzai)、男團強納斯兄弟(Jonas Brothers)、演員雅拉‧夏希迪(Yara Shahidi)、拉丁饒舌歌手壞痞兔(Bad Bunny)、女星莉娜‧韋斯(Lena Waithe)、歌手菲瑞‧威廉斯(Pharrell Williams)、女足隊長拉皮諾(Megan Rapinoe)、歌手H.E.R.、及演員班‧普拉特(Ben Platt)。

歐巴馬辦公室也宣布，長達二小時的傳統非裔大學虛擬畢業典禮節目「展現你的姿態，傳統非裔大學版」(Show Me Your Walk, HBCU Edition)，將於美東時間16日下午2時線上直播。

歐巴馬夫婦也將參加網路影音平台YouTube的「親愛的2020年畢業生」(Dear Class of 2020)活動，於美東時間6月6日下午3時線上直播；除了「兩人各自發表演說」、並「對學生傳遞共同訊息」外，諸多全球領袖與名人也將現身。

歐巴馬 畢業典禮 新冠肺炎

延伸閱讀

美線上畢典請來他們 歐巴馬卡卡詹皇BTS伴你畢業

沒錢進場看喬丹比賽 歐巴馬：當年太窮了

2020畢業班呼喚希望之聲 美高中生邀歐巴馬勉勵

歐巴馬宣布挺拜登：黑暗時刻的最佳人選

相關新聞

歐巴馬來了！虛擬畢業典禮致詞 電視直播

全美多數高中生的畢業典禮都因為新冠肺炎疫情而取消，而前總統歐巴馬將為2020年應屆高中畢業生舉辦電視轉播的畢業慶祝活動，也將在本月一場視訊活動中對傳統非裔大學(HBCU)學生演講；前任第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)6月也將主持另一場虛擬畢業典禮。

美停課高中生上超市、藥局打工 順便貼補家計

全美各地學校受到疫情影響停課之際，某些高中生為了貼補家計，不得不出門打工，紛紛投入超級市場等持續維持運作的「必要行業」。這群青少年戴著口罩努力工作，成了病毒大流行期間的一群生力軍。

疫情風險 美46州下令 本學年不開學

新學年能否在9月如期開學，涉及公共衛生、經濟現實、教育資源等方面的現實考量，問題盤根錯節，到目前為止仍充滿許多不確定變數。專家分析，從家長角度來看，底線是除非病毒確診案例趨近「零」，否則很少有家長安心讓兒女回到學校上課。

和病毒撞名引話題 可樂娜另有挑戰

和新冠肺炎撞名的可樂娜啤酒，雖然成功創造話題，卻面臨未來行銷政策轉變的挑戰。墨西哥啤酒品牌可樂娜（Corona），因與新冠肺炎病毒（Corona Virus）撞名，成為網路熱門話題，甚至有人誤認病毒來

川普穩連任？ 「義烏指數」露玄機

美國總統大選將會在今年11月進行，根據RealClearPolitics的投票數據顯示，目前拜登以47.6%的支持率領先...

川普：即使會死人 也須解封

至少兩份研究報告指出，隨著各地解除防疫管制，美國因新冠肺炎死亡人數將攀升，美國總統川普5日說，可能會有一些人死亡，「沒有事情是完美的，民眾會不會受負面影響？會。但我們必須讓國家盡速開放」。

除警消人員 休士頓恐全市公務員放無薪假

美國德州休士頓市市長特納（Sylvester Turner）5日在記者會上表示，可能讓該市除了警消人員以外的所有公務人員...

受疫情影響 美航空業每月燒掉逾100億美元

根據美國航空協會（Airlines for America）將向聯邦參議院聽證會提交的一份證詞，受疫情影響，美國航空業每...

美防長：美軍南海行動 向北京傳遞明確信號

美國國防部長艾斯培今天表示，美國軍艦在南海的航行自由行動，向北京發出明確信號，亦即美國致力於確保所有國家的航行與商業自由

就是不戴！ 川普參觀N95工廠 未戴口罩

美國總統川普5日前往亞利桑那州參觀投入生產個人醫療防護用品的漢威聯合 （Honeywell）公司，沒戴口罩。

川普：美國必須儘快重啟經濟 更多人染疫也在所不惜

美國總統川普周二表示，美國必須立即開始重新開放經濟，即使更多美國人因此感染新冠病毒甚至死亡也得做。

要美國人戴口罩有多難？拔槍殺人在所不惜

在美國逐漸解除疫情封鎖措施之際，許多州和地方勸告甚至強制民眾在特定地點戴口罩，要不要戴卻引發政治、文化甚至暴力衝突。一些美國人故意不戴口罩表示反抗，認為強制戴口罩侵犯個人自由，有些不滿封鎖措施的示威者也以不戴口罩表達抗議。在規定密閉公共場所必須配戴口罩的密西根州，一名賣場保全人員還跟拒絕戴口罩的顧客爆發口角，遭槍殺身亡。

熱門新聞

川普：美國必須儘快重啟經濟 更多人染疫也在所不惜

以色列稱發現新冠肺炎解藥 能使病毒失效

不再感謝中國 北義擬向中國求償200億歐元

小孩曝光？女童見金正恩喊爸爸 真相讓網友笑翻

猶他州5歲男童開爸媽的車想去加州「我要買藍寶堅尼」

美股因經濟解封隨油價繼續上漲 Fed對經濟復甦澆了冷水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。