美停課高中生上超市、藥局打工 順便貼補家計

全美各地學校受到疫情影響停課之際，某些高中生為了貼補家計，不得不出門打工，紛紛投入超級市場等持續維持運作的「必要行業」。這群青少年戴著口罩努力工作，成了病毒大流行期間的一群生力軍。

俄勒岡州比佛頓學區社區改革計畫(Beaverton School District Community Transition Program)上個月透過臉書專頁發文，表揚停課期間在喜互惠超市(Daniel)當地分店擔任全職員工的高中生丹尼爾(Daniel)。

臉書專頁臉書聲明中指出，居家避疫期間，某些學生成為必要行業勞工，持續堅守工作崗位，丹尼爾便是一例。丹尼爾從俄勒岡州今年3月宣布全州學校停課之後，便到喜互惠擔任全職員工，由於工作勤奮，還獲得僱主選為「本月最佳員工」表揚。

聲明中寫道：「謝謝你所做的一切！我們以你為榮。」

雖然學校停課，17歲波士頓高中生米蘭妮‧卡多納(Melany Cardona)每天6時起床，戴上口罩出門前往CVS連鎖藥局上班。她接受當地廣播電台WBUR訪問時說，越來越多消費者對於保持社交距離非常注重，「他們有事問我們的時候，都不會站得太近。如果需要我們幫忙，他們也會稍微避開。」

另一名高中生布洛尼(Casey Browne)受訪時說：「從沒想過這樣的事情會發生，或者竟然在我17歲的時候發生，也就是我竟然會成為一名必要行業員工。」

布洛尼在羅氏兄弟(Roche Bros.)超級分店上班，自從疫情爆發後，每周工作時數一路增加，在店裡支援各種不同任務，上班時除了戴著口罩，還有手套與防護面罩。受到疫情影響，布洛尼原本12.75元的時薪，增加了2元。