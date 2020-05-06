和病毒撞名引話題 可樂娜另有挑戰

和新冠肺炎撞名的可樂娜啤酒，雖然成功創造話題，卻面臨未來行銷政策轉變的挑戰。墨西哥啤酒品牌可樂娜（Corona），因與新冠肺炎病毒（Corona Virus）撞名，成為網路熱門話題，甚至有人誤認病毒來自啤酒本身。而分析認為，這樣的撞名對品牌長遠來說是傷害，而可樂娜對於網路熱潮，至今為止都選擇保持沈默。

和病毒撞名成話題

根據《Media Post》報導，可樂娜啤酒因其名與新型冠狀病毒撞名，造成讓人哭笑不得的討論熱潮，甚至有人認為病毒來自啤酒本身，也讓撞名成為梗圖和脫口秀的熱門題材。

雖然《Yahoo商業》報導，可樂娜所屬的公司表示，顧客不會把啤酒跟病毒聯想在一起，銷量並未受到影響，反而在3月創造了一波買氣，然而長期來看，品牌名稱與病毒撞名仍不是好事，也因此可樂娜並沒有趁著網路熱度加強行銷，反而直至今日都選擇沈默。

對品牌的長期傷害

《經濟學人》分析，Corona原本的意思是「皇冠」，本該讓顧客聯想到沙灘上的悠閒尊榮時光，現在卻變成疾病和死亡的代名詞，即使創造網路話題，對品牌來說還是一把雙面刃。

紐約大學的行銷學教授湯姆．梅伊菲斯認為，任何對品牌的傷害都是緩慢出現的，因此《Fast Company》認為，可樂娜沒有跟隨網路潮流，反而選擇沈默，或許是最好的辦法。

可樂娜面臨的挑戰遠不止撞名。4月3日，為了配合墨西哥政府的防疫政策，可樂娜宣布停產啤酒。另外，早在3月就有居民抗議位於墨西哥和加州邊界的啤酒工廠，認為工廠抽乾了當地水源，破壞他們的居住環境。

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