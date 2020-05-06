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除警消人員 休士頓恐全市公務員放無薪假
美國德州休士頓市市長特納（Sylvester Turner）5日在記者會上表示，可能讓該市除了警消人員以外的所有公務人員放無薪假。
特納表示，無薪假預計7月1日開始，以彌補兩億美元預算缺口。他說，「所有預算項目都需經市議會批准，我們將觀察這段期間，國會是否會在聯邦CARES法案之外提供更多資金彈性，這將有助於減少無薪假」。
特納也重申，休士頓正檢視運用聯邦資金避免部分部門放無薪假的可能性。
特納上個月表示，因新冠肺炎疫情，休士頓正面臨該市史上最嚴重預算不足。不過，他也說，重啟經濟或延長禁足令的決定權在於德州州長艾博特（Greg Abbott）。
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