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除警消人員 休士頓恐全市公務員放無薪假

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
休士頓擬全市公務員放無薪假以節省支出，警消除外。圖為休士頓一家醫院外的救護車。路透
休士頓擬全市公務員放無薪假以節省支出，警消除外。圖為休士頓一家醫院外的救護車。路透

美國德州休士頓市市長特納（Sylvester Turner）5日在記者會上表示，可能讓該市除了警消人員以外的所有公務人員放無薪假。

特納表示，無薪假預計7月1日開始，以彌補兩億美元預算缺口。他說，「所有預算項目都需經市議會批准，我們將觀察這段期間，國會是否會在聯邦CARES法案之外提供更多資金彈性，這將有助於減少無薪假」。

特納也重申，休士頓正檢視運用聯邦資金避免部分部門放無薪假的可能性。

特納上個月表示，因新冠肺炎疫情，休士頓正面臨該市史上最嚴重預算不足。不過，他也說，重啟經濟或延長禁足令的決定權在於德州州長艾博特（Greg Abbott）。

新冠肺炎 疫情

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