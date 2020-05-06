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就是不戴！ 川普參觀N95工廠 未戴口罩
美國總統川普5日前往亞利桑那州參觀投入生產個人醫療防護用品的漢威聯合 （Honeywell）公司，沒戴口罩。
漢威這座工廠在短短五星期內啟用，生產N95口罩。工廠內有告示說，「請注意，本區域內必須戴口罩，謝謝合作」。不過，雖然員工都戴了口罩，川普沒戴，陪同參觀的漢威執行長也沒戴。
新聞畫面顯示，川普的專機降落鳳凰城時，亞利桑那州長杜西接機，兩人互相擁抱。
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