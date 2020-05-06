快訊

高醫前院長家火災傳因「行動電源充電」 消防局澄清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就是不戴！ 川普參觀N95工廠 未戴口罩

聯合報 / 編譯范振光／即時報導
美國總統川普（左）參觀口罩工廠時未戴口罩。法新社
美國總統川普（左）參觀口罩工廠時未戴口罩。法新社

美國總統川普5日前往亞利桑那州參觀投入生產個人醫療防護用品的漢威聯合 （Honeywell）公司，沒戴口罩

漢威這座工廠在短短五星期內啟用，生產N95口罩。工廠內有告示說，「請注意，本區域內必須戴口罩，謝謝合作」。不過，雖然員工都戴了口罩，川普沒戴，陪同參觀的漢威執行長也沒戴。

新聞畫面顯示，川普的專機降落鳳凰城時，亞利桑那州長杜西接機，兩人互相擁抱。

口罩 川普 專機

延伸閱讀

川普：美國必須儘快重啟經濟 更多人染疫也在所不惜

世衛大會在即 美議員籲川普成立新國際衛生組織

再籲中疫情透明化 川普：可能會與習近平通話

推動供應鏈「去中國化」 川普籌組「信任夥伴」聯盟

相關新聞

川普：美國必須儘快重啟經濟 更多人染疫也在所不惜

美國總統川普周二表示，美國必須立即開始重新開放經濟，即使更多美國人因此感染新冠病毒甚至死亡也得做。

川普打擊病毒與重啟經濟 這項戰時法律賦予他極大權力

美國總統川普曾形容新冠病毒危機如同一場戰爭，對抗的是「看不見的敵人」。為了對抗病毒，他的政府正利用國防生產法（DPA）。

就是不戴！ 川普參觀N95工廠 未戴口罩

美國總統川普5日前往亞利桑那州參觀投入生產個人醫療防護用品的漢威聯合 （Honeywell）公司，沒戴口罩。

要美國人戴口罩有多難？拔槍殺人在所不惜

在美國逐漸解除疫情封鎖措施之際，許多州和地方勸告甚至強制民眾在特定地點戴口罩，要不要戴卻引發政治、文化甚至暴力衝突。一些美國人故意不戴口罩表示反抗，認為強制戴口罩侵犯個人自由，有些不滿封鎖措施的示威者也以不戴口罩表達抗議。在規定密閉公共場所必須配戴口罩的密西根州，一名賣場保全人員還跟拒絕戴口罩的顧客爆發口角，遭槍殺身亡。

世衛大會在即 美議員籲川普成立新國際衛生組織

世界衛生大會（WHA）將在18日舉行。由於世衛處理疫情不力引發爭議，美國共和黨籍參議員柯頓今天呼籲，若世衛無法增進組織透...

美中緊張因疫情加劇！川普前顧問：這是新冷戰的開始

曾在川普政府擔任貿易顧問、現為律師事務所艾金甘普合夥人的威廉斯（Clete willems）5日表示，美中之間因新冠病毒...

新聞透視／聯邦踉蹌 逼州長上抗疫前線

鑑觀美國歷史，州往往處於從屬地位，但在新冠肺炎肆虐之際，此情況已然翻轉，州長躍居主導地位；隨著華盛頓聯邦政府踉蹌，兩黨州長挺身而出上前線抗疫。

全美療養院逾2萬人病死 「防疫免訟」掀論戰

新冠病毒疫情導致死亡人數持續上升，其中護理、療養院更是重災區，逾2萬人死亡，為避免可能面對訴訟潮，業界正努力遊說各州政府，要求獲得緊急保護，以免受到護理不足的指控，但監督團體已表示反對。

誤食中毒暴增 政府要潔手液變「難吃」

居家防疫人人有責，近日民眾因為新冠肺炎大幅提升衛生標準，隨身攜帶潔手液也變成一種習慣；然而近日潔手液中毒事件頻傳，使聯邦食品暨藥物管理局(FDA)不得不下令，要求廠商讓潔手液變得更「難以下嚥」，預防民眾誤食。

失業救濟金算是收入 也要付稅

數百萬名美國人在近幾周申請失業救濟金，不過這筆失業福利仍須納稅。

趕生產防護裝備 賓州工人住廠28天沒回家

賓州Braskem America製造廠逾40名員工自願在廠內連續待28天，趕製新冠肺炎危機中人們迫切需要的個人防護用品原物料，這段時間這些員工都在廠內吃飯、睡覺與工作，親友則偶爾會到廠外幫他們加油打氣。

150萬劑瑞德西韋 數日內送抵美醫院

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)授權緊急使用抗病毒藥物瑞德西韋(remdesivir)治療新冠肺炎患者後，吉利德科學(Gilead Sciences)執行長歐戴(Daniel O`Day)表示，他預期瑞德西韋可望在接下來數日內分發給住院治療的新冠肺炎患者使用。

熱門新聞

川普：美國必須儘快重啟經濟 更多人染疫也在所不惜

以色列稱發現新冠肺炎解藥 能使病毒失效

醫護人員抬「肺炎屍袋」大跳抬棺舞 放上抖音引網友眾怒

巴菲特：想做空美國的人要小心了！

不再感謝中國 北義擬向中國求償200億歐元

老闆用假人頭佈置餐廳 路人誤以為「群聚」報警

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。