就是不戴！ 川普參觀N95工廠 未戴口罩

在美國逐漸解除疫情封鎖措施之際，許多州和地方勸告甚至強制民眾在特定地點戴口罩，要不要戴卻引發政治、文化甚至暴力衝突。一些美國人故意不戴口罩表示反抗，認為強制戴口罩侵犯個人自由，有些不滿封鎖措施的示威者也以不戴口罩表達抗議。在規定密閉公共場所必須配戴口罩的密西根州，一名賣場保全人員還跟拒絕戴口罩的顧客爆發口角，遭槍殺身亡。

2020-05-06 07:00