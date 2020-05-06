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1萬元紓困補助怎麼領…陳時中也說難算 民眾罵翻

川普：美國必須儘快重啟經濟 更多人染疫在所不惜

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
川普：美國必須儘快重啟經濟，更多人染疫在所不惜。美聯社
川普：美國必須儘快重啟經濟，更多人染疫在所不惜。美聯社

美國總統川普周二表示，美國必須立即開始重新開放經濟，即使更多美國人因此感染新冠病毒甚至死亡也得做。

川普在鳳凰城的場合中說：「有人會受到影響嗎？是的。有人會受到嚴重影響嗎？是的。但是我們必須讓國家重新開放，且要儘快開放。」

川普已經對疫情引發的經濟衰退表示挫折，衰退已導致逾3,000萬美國人失業，並威脅其連任前景。美國已是全球最大的新冠疫情災區，到目前為止，約120萬人感染，逾7萬人死亡。

川普試圖儘快擺脫疫情，敦促各州解除社交疏離措施，並允許企業恢復經營，不過他也表示應該「安全地」解封。副總統潘斯周二表示，白宮已經開始討論解散應對新冠疫情的特別工作組。

疫情 川普

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