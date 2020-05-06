川普：美國必須儘快重啟經濟 更多人染疫在所不惜
美國總統川普周二表示，美國必須立即開始重新開放經濟，即使更多美國人因此感染新冠病毒甚至死亡也得做。
川普在鳳凰城的場合中說：「有人會受到影響嗎？是的。有人會受到嚴重影響嗎？是的。但是我們必須讓國家重新開放，且要儘快開放。」
川普已經對疫情引發的經濟衰退表示挫折，衰退已導致逾3,000萬美國人失業，並威脅其連任前景。美國已是全球最大的新冠疫情災區，到目前為止，約120萬人感染，逾7萬人死亡。
川普試圖儘快擺脫疫情，敦促各州解除社交疏離措施，並允許企業恢復經營，不過他也表示應該「安全地」解封。副總統潘斯周二表示，白宮已經開始討論解散應對新冠疫情的特別工作組。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言