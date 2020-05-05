川普打擊病毒與重啟經濟 這項戰時法律賦予他極大權力

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國總統川普曾形容新冠病毒危機如同一場戰爭，對抗的是「看不見的敵人」。為了對抗病毒，他的政府正利用國防生產法（DPA）。

該法制訂於1950年代，授予總統擴大權力，可基於國安理由徵用民間企業投入關鍵原料、物資的生產。

截至4月下旬，川普已動用該法迫使企業生產和直接向醫療人員提供防疫設備，禁止關鍵原料的囤積與出口，甚至是讓肉類加工廠繼續營業，一些政界人士、公衛專家和其他人還呼籲川普援引DPA來研製新冠病毒疫苗，並任命軍方人員來協調防疫工作。

川普 戰爭 疫苗

延伸閱讀

川普：美國很快會公布新冠病毒起源

壓制中國影響力 川普政府擬推動台灣加入世衛

怎麼淪落至此？ 美國影壇頭號「憤青」大砲猛攻川普

美中摩擦增需退場？市場專家：台股逢低應布局

相關新聞

川普：美國很快會公布新冠病毒起源

美國總統川普及其政府官員先前宣稱，握有新冠病毒是刻意從武漢實驗室釋出的證據，中國大陸強烈否認。俄羅斯衛星通訊社報導，川普...

川普打擊病毒與重啟經濟 這項戰時法律賦予他極大權力

美國總統川普曾形容新冠病毒危機如同一場戰爭，對抗的是「看不見的敵人」。為了對抗病毒，他的政府正利用國防生產法（DPA）。

美中緊張因疫情加劇！川普前顧問：這是新冷戰的開始

曾在川普政府擔任貿易顧問、現為律師事務所艾金甘普合夥人的威廉斯（Clete willems）5日表示，美中之間因新冠病毒...

新聞透視／聯邦踉蹌 逼州長上抗疫前線

鑑觀美國歷史，州往往處於從屬地位，但在新冠肺炎肆虐之際，此情況已然翻轉，州長躍居主導地位；隨著華盛頓聯邦政府踉蹌，兩黨州長挺身而出上前線抗疫。

全美療養院逾2萬人病死 「防疫免訟」掀論戰

新冠病毒疫情導致死亡人數持續上升，其中護理、療養院更是重災區，逾2萬人死亡，為避免可能面對訴訟潮，業界正努力遊說各州政府，要求獲得緊急保護，以免受到護理不足的指控，但監督團體已表示反對。

誤食中毒暴增 政府要潔手液變「難吃」

居家防疫人人有責，近日民眾因為新冠肺炎大幅提升衛生標準，隨身攜帶潔手液也變成一種習慣；然而近日潔手液中毒事件頻傳，使聯邦食品暨藥物管理局(FDA)不得不下令，要求廠商讓潔手液變得更「難以下嚥」，預防民眾誤食。

失業救濟金算是收入 也要付稅

數百萬名美國人在近幾周申請失業救濟金，不過這筆失業福利仍須納稅。

趕生產防護裝備 賓州工人住廠28天沒回家

賓州Braskem America製造廠逾40名員工自願在廠內連續待28天，趕製新冠肺炎危機中人們迫切需要的個人防護用品原物料，這段時間這些員工都在廠內吃飯、睡覺與工作，親友則偶爾會到廠外幫他們加油打氣。

150萬劑瑞德西韋 數日內送抵美醫院

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)授權緊急使用抗病毒藥物瑞德西韋(remdesivir)治療新冠肺炎患者後，吉利德科學(Gilead Sciences)執行長歐戴(Daniel O`Day)表示，他預期瑞德西韋可望在接下來數日內分發給住院治療的新冠肺炎患者使用。

參院秘書致函白登：無權公開性投訴

民主黨總統參選人、前副總統白登(Joe Biden)日前遭前助理控訴，指他曾在任職聯邦參議員期間對她性騷擾；參院秘書長朱莉亞當斯(Julie Adams)於4日發表聲明，稱參院無權公開該女子當年的申訴內容。

川普新廣告喊「美國再起」 反川普律師推「美國哀痛」

川普總統陣營在經濟受挫和民調下探，使連任陷入危機之際，推出「美國東山再起」廣告，以氣勢磅礡的音樂和睥睨一切的發言挽救選情；但以反川普聞名的白宮資深顧問凱莉安康威(Kellyanne Conway)的律師丈夫喬治康威( George Conway)，也推出「美國哀痛」廣告反制。

龐培歐幫太太洗碗 竟破解了中共宣傳

中國大陸微博近日瘋傳一張照片，是美國國務卿龐培歐在家穿短褲、圍圍裙，幫太太洗碗。照片引發瘋傳熱議，時機恰好是中共黨媒鋪天蓋地大罵龐培歐是「人類公敵」「背負四宗罪」之際。網民討論這張照片熱烈，中共怕發展失控，網管部門封閉微博和討論。以小看大，這件事恰可見識美中交鋒中的人性和政治。

熱門新聞

醫護人員抬「肺炎屍袋」大跳抬棺舞 放上抖音引網友眾怒

美股尾盤隨油價翻紅 科技股轉強 擺脫美中關係疑慮

巴菲特：想做空美國的人要小心了！

北京不滿荷蘭駐台機構更名 拿醫療援助要脅

美中緊張升溫 川普擬對陸報復加稅

川普促經濟重啟 美國政府內部預測染疫死亡激增

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。