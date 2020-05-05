川普打擊病毒與重啟經濟 這項戰時法律賦予他極大權力

美國總統川普曾形容新冠病毒危機如同一場戰爭，對抗的是「看不見的敵人」。為了對抗病毒，他的政府正利用國防生產法（DPA）。

該法制訂於1950年代，授予總統擴大權力，可基於國安理由徵用民間企業投入關鍵原料、物資的生產。

截至4月下旬，川普已動用該法迫使企業生產和直接向醫療人員提供防疫設備，禁止關鍵原料的囤積與出口，甚至是讓肉類加工廠繼續營業，一些政界人士、公衛專家和其他人還呼籲川普援引DPA來研製新冠病毒疫苗，並任命軍方人員來協調防疫工作。