川普打擊病毒與重啟經濟 這項戰時法律賦予他極大權力
美國總統川普曾形容新冠病毒危機如同一場戰爭，對抗的是「看不見的敵人」。為了對抗病毒，他的政府正利用國防生產法（DPA）。
該法制訂於1950年代，授予總統擴大權力，可基於國安理由徵用民間企業投入關鍵原料、物資的生產。
截至4月下旬，川普已動用該法迫使企業生產和直接向醫療人員提供防疫設備，禁止關鍵原料的囤積與出口，甚至是讓肉類加工廠繼續營業，一些政界人士、公衛專家和其他人還呼籲川普援引DPA來研製新冠病毒疫苗，並任命軍方人員來協調防疫工作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言