美中緊張因疫情加劇！川普前顧問：這是新冷戰的開始

曾在川普政府擔任貿易顧問、現為律師事務所艾金甘普合夥人的威廉斯（Clete willems）5日表示，美中之間因新冠病毒全球大流行而日益惡化的關係，是新冷戰的開始。

他告訴CNBC說：「現實情況是，美國和中國之間的緊張關係正急劇升高。 我知道人們對這一術語感到不舒服，但我真的認為，我們必須誠實地面對現實，這是新冷戰的開始，如果我們不小心，事情恐變得更糟。」

威廉斯並表示，提高關稅無法解決很多跟中國有關的問題，但他指出，美國也在考慮其他選項，例如調查病毒來源及中國是否試圖掩蓋疫情。「我不是個兜售陰謀論的人，但事實是，若他們沒什麼要隱瞞，為何威脅要報復澳洲、歐盟和美國。我真的認為減輕這些壓力並致力於國際調查，符合中國利益。」