趕生產防護裝備 賓州工人住廠28天沒回家

賓州Braskem America製造廠逾40名員工自願在廠內連續待28天，趕製新冠肺炎危機中人們迫切需要的個人防護用品原物料，這段時間這些員工都在廠內吃飯、睡覺與工作，親友則偶爾會到廠外幫他們加油打氣。

Braskem America公司新聞稿指出，公司直接在廠內輪班工作，以確保在疫情中提供必要服務的人員能夠健康安全，並維持重要供應線持續運轉。

賓州WPVI-TV電視台報導，該公司員工將工作分成12小時制，日夜生產製作N95口罩、醫療衣、濕紙巾等保護用品所需的聚丙烯。Braskem America公司給這些辛苦工作的員工加薪、提供臥床、烹飪區、食品雜貨，另外也提供iPad讓員工可在休息時間使用。

雖然員工已近一個月未回家，但他們的親友偶爾還是會開車順路開到工廠，按個喇叭或揮舞標語表達支持。WPVI-TV拍攝的畫面可見，員工歡呼終於可以打卡下班，並於4月19日步出工廠。

營運排班長博伊斯(Joe Boyce)表示：「我們真的很榮幸，能夠透過某種方式回饋並支持我們永遠不會謀面的人。所有救護人員和所有第一線人員，我們感謝你，而這就是我們能輕鬆完成工作的原因。」

博伊斯接著說：「過去28天我們可說是幸運的一群人，因為我從未接近其他人少於六呎的距離，所以我都不用戴口罩。」

Braskem America新聞稿指出，該公司是美國聚合物製造工廠，旨在提供國土安全部(DHS)必要的服務；該公司官網指出，工廠位於賓州特拉華郡(Delaware County)，每年生產7億7100萬磅的聚丙烯。