失業救濟金算是收入 也要付稅

數百萬名美國人在近幾周申請失業救濟金，不過這筆失業福利仍須納稅。

為低薪工人謀求福利的「全國就業法計畫」(National Employment Law Project)政策分析師蜜雪兒艾佛摩爾(Michele Evermore)表示：「失業金就像收入一樣會被課稅。」

專家指出，聯邦與州政府會對失業金徵稅，就像對薪水支票課稅一樣，不過有些州不課所得稅，所以這些州的居民也不用繳失業金的州稅。

但與薪水支票不同的是，失業福利不用付社會安全稅與聯邦醫療保險稅，而雇主會從薪資預扣這兩種稅。

艾佛摩爾表示，失業勞工明年將收到1099-G表格，以反映他們獲得失業福利的收入；這就像納稅人會收到州政府的退稅一樣。

密西根州W.E.艾普強就業研究所(W.E. Upjohn Institute for Employment Research)研究主任蘇珊．豪斯曼(Susan Houseman)指出，失業民眾的所得稅率通常會下降，因為他們領取失業福利那年的收入，一般會降低。

根據眾院歲計委員會(House Ways and Means Committee)引述疫情前的全國平均，失業福利金約取代先前40%的薪資。

豪斯曼表示，不過最近紓困方案提供更多失業福利，這表示部分勞工的稅率可能不會變動。由於這筆失業金，一般勞工每周可望收到978元淨失業福利金。

豪斯曼指出，部分勞工的稅率甚至可能上升，尤其是低中階收入的勞工；不過這取決於多項因素，例如居住州、失業金領取時間，以及國會是否將每周600元補助延長到7月以後。

有些州發放失業福利時會自動預扣稅金，豪斯曼建議，若有此選擇最好這麼做，不然明年要繳一大筆稅金恐會措手不及。