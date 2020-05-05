誤食中毒暴增 政府要潔手液變「難吃」

居家防疫人人有責，近日民眾因為新冠肺炎大幅提升衛生標準，隨身攜帶潔手液也變成一種習慣；然而近日潔手液中毒事件頻傳，使聯邦食品暨藥物管理局(FDA)不得不下令，要求廠商讓潔手液變得更「難以下嚥」，預防民眾誤食。

最近因疫情蔓延，使潔手液銷售一空，而該命令針對國內1500家潔手液製造商，包括已向FDA註冊的酒精蒸餾廠，生產潔手液都必須符合新規定的標準。

FDA局長哈恩(Stephen Hahn)表示：「我們非常感謝這些製造商願意配合市場需求增加產量，但在製造過程中要讓產品變難吃，避免使用者誤食，尤其是兒童，這點是非常重要的。」

根據國家毒物資訊系統(National Poison Data System，NPDA)的數據顯示，今年3月的潔手液中毒事件，和去年3月相比增加79%，其中主要的對象為五歲或五歲以下的孩童；雖然目前公衛人員無法證明疫情和中毒事件是否有絕對關連，但似乎政府連日宣導的防疫政策，以及提醒民眾勤洗手等，有某種程度的影響。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，NPDA的數據並沒有透露，潔手液中毒和抗疫兩者之間的絕對關聯性，僅能得知民眾因為疫情而增加潔手液的使用量；但NPDA也強調，只要少量的潔手液就足以威脅孩童的生命安全。

FDA宣稱，雖然潔手液含有酒精可消毒殺菌，但並沒有治癒新冠肺炎的功效，僅能用作預防感染的方法之一，而只要增加酒精的含量就可讓潔手液變得更苦；此外，該部門也要求所有潔手液上都須附上警告標籤，提醒家長讓孩童遠離產品。