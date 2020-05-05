全美療養院逾2萬人病死 「防疫免訟」掀論戰

新冠病毒疫情導致死亡人數持續上升，其中護理、療養院更是重災區，逾2萬人死亡，為避免可能面對訴訟潮，業界正努力遊說各州政府，要求獲得緊急保護，以免受到護理不足的指控，但監督團體已表示反對。

護理業界要求豁免訴訟保護所提出的理由，稱這是一場史無前例的健康危機，療養院不應對超出其控制範圍的事件負責，其中包括缺少防護設備和測試、當局的指示經常改變、員工生病以致護理人數減少……等。

就以疫情中心的紐約州為例，遊說者就希望該州能給予護理業界免受民事訴訟及刑事起訴。加州、佛州，賓州及密蘇里，都是遊說目標。

目前最少有15個州頒布法律或州長的命令，為療養院及長期護理設施提供一定保護，以免因新冠疫情而受到訴訟。

不過有監察護理行業團體、病人組織及律師等均反對給予免訟保護，認為這場危機暴露了護理、療養業長期以來的問題，包括人力不足、控制感染不力等，而負上法律責任正是向這些設施問責的一道安全網。

他們更認為，這些護理療養院是利用今次危機來維護自己。加州專責療養事務的律師達克(Mike Dark)指出，這個行業一直希望獲得免責，現在就打著「保護我們的英雄」這個幌子來達到目的。

在全國1萬5000多家療養院中，接近七成都是屬於營利的，近年私募基金公司也涉足這個行業，已經收購了數百家，因此不應免負法律責任。

在全國範圍內，遊說工作主要由美國醫療保健協會(American Health Care Association)負責，它幾乎代表所有療養院，過去六年花費了2300萬元用於遊說工作。

目前已有14個州給予免訟保護，但各州規定各有不同，基本上適用於傷亡及護理方面，也有些適用於財產方面的損失。但若涉及重大過失和故意的不當行為，仍然不獲免責。