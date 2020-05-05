新聞透視／聯邦踉蹌 逼州長上抗疫前線

鑑觀美國歷史，州往往處於從屬地位，但在新冠肺炎肆虐之際，此情況已然翻轉，州長躍居主導地位；隨著華盛頓聯邦政府踉蹌，兩黨州長挺身而出上前線抗疫。

各州曾向華府求助，部分州獲得聯邦協助，但更多情況是各州州長和聯邦官員的緊張和歧見加劇，尤其是在川普處理肺炎危機之時。

川普表示，州長擅自下令州民居家避疫，脅迫各州解禁；對此，州長悍然拒絕。

川普支持要求各州重啟的抗議群眾，但部分州長表示將遵照聯邦規範行事。

分權失調 看不到同心求勝利

各州當今權力與國父創建美利堅共和國時相去不遠，負責監督行政、立法和司法三權分立，分力中央政府和地方政府之權；隨著時間演進，聯邦政府經常奪取州權力，藉此消弭問題或糾正不公歷史。

這樣的分權失調讓川普給出矛盾的建議、攻擊州長、釋出誤導且明顯的假聲明，例如他說科學家探究注射漂白水殺病毒的荒誕之說。

伊利諾州州長普立茲克(J.B. Pritzker)說：「我們在新冠肺炎危機上，缺乏來自聯邦政府的領導。」

初任州長的普立茲克審閱歷屆總統應對危機的方法說道：「每位總統都了解聯邦政府朝單一勝利目標前進的權力和重要性，但在現任總統身上卻看不到。」

前所未見 總統攬權卻不做事

相較歷任總統，川普一再透過廣泛權力強調他的行為正當性，同時也盼各州長肩負起做艱難決定的責任。

奧斯汀德州大學法學院教授切斯尼(Robert Chesney)表示，極少總統總攬大權卻少做事。

各州在財政方面依賴聯邦政府預算，但各州州長今年春季明白既有的州與聯邦關係不足以化解危機；總統躊躇，州長只好自行採取行動。

俄亥俄州州長德威恩(Mike DeWine)是全美第一個宣布關閉學校的州，當時俄州甚至無人確診，同時禁止大型集會並延後初選；這些決定招致訴訟，尤其是法官不同意延後初選。

德威恩說：「我們遇上意見不同的法官，我當時要求健康主任發布公衛命令，因為這攸關生死。」

普立茲克在加州州長紐森(Gavin Newsom)之後，成為第二個宣布居家避疫的州，紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)也接著宣布居家避疫；24小時內，三州州長的決定讓7000萬名美國人奉令在家，僅少數例外。

普立茲克說，聯邦疾病防治中心(CDC)「頒布指南，但華府群龍無首；這肯定難做，但這是總統職責的一部分，領導權所在，領袖必須挺身而出，並為人民指引方向」。