150萬劑瑞德西韋 數日內送抵美醫院

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)授權緊急使用抗病毒藥物瑞德西韋(remdesivir)治療新冠肺炎患者後，吉利德科學(Gilead Sciences)執行長歐戴(Daniel O`Day)表示，他預期瑞德西韋可望在接下來數日內分發給住院治療的新冠肺炎患者使用。

瑞士藥廠羅氏(Roche)也宣布，FDA已緊急批准該公司一種號稱準確度近乎完美的新冠病毒抗體檢測；

歐戴3日說：「我們現正專心致力讓全美各地最迫切需要的病患使用此藥；我們希望在下周前半就能讓患者使用此藥，並開始與政府合作，而政府將判定哪些城市疫情最嚴重，以及需要使用此藥的患者所在。」

近期一項國家衛生研究院(NIH)領導的研究發現，瑞德西韋可望幫助部分新冠肺炎患者將復原時間縮短四天。

FDA局長哈恩(Stephen Hahn)1日宣布，瑞德西韋獲得緊急使用授權，可用來治療住院的新冠肺炎患者。

歐戴說，該公司已捐贈所有庫存約150萬劑瑞德西韋，相當於10萬到20萬次療程，取決於療程時間長度。

聯邦政府現在將根據加護病房床位及全美各地疫情發展等標準，決定分發此藥的目的地。

歐戴也說，除了美國新冠肺炎患者外，此藥也將輸出到已進行管制相關決策的其他國家；該公司預期將在今年下半年生產更多劑量的瑞德西韋「以服務受苦病患以及各地有需要的人們。」

羅氏大藥廠說，經證實，這項能夠判定民眾是否曾經感染新冠病毒的抗體檢測，判定血液中存在抗體的準確度達100%，而判定血液中無抗體的準確度也有99.8%。

該公司說，這項檢測需要從靜脈抽血，比指尖採血更準確。

該公司診斷主管史聶克(Thomas Schinecker)說：「檢測明確性必須真的非常高；就算只有0.1%或0.2%的差異也有重大影響。」

史聶克說，該檢測是判定民眾是否已免疫的重要步驟，但也坦承仍需更多研究才能斷定抗體能否幫助民眾預防二次感染。