何大一：不信實驗室散毒 但中國肯定知情

發明愛滋病雞尾酒療法的華裔科學家何大一(David Ho)接受「國家廣播公司亞裔美國」(NBC Asian America)專題採訪時說，他完全不相信武漢實驗室蓄意讓新冠病毒外洩的傳聞，但中國政府肯定知道發生某些狀況。

何大一表示，如果要檢討疫情爆發之初，中國方面有何值得改進之處，則是在疫情最早出現之際，中國應該讓訊息更加透明，特別是在武漢。

「在今年1月前幾周的期間，如果對於病毒已經人傳人的這一點，他們有了差錯，其實應該講出來。」何大一說，「顯然的，他們確實弄錯了，把焦點一直放在海鮮市場，以為那裡就是傳染起源。」

1990年間，何大一率領的研究團隊在愛滋病毒(HIV)的研究當中，獲得重大突破，找到病毒如何複雜的解答，讓醫學界得以阻止病毒進入人體之後的散布。「時代雜誌」(TIME)在1996年將何大一選為「年度風雲人物」(Man of the Year)。

身為台灣中央研究院院士的何大一也表示，中國目前犯下的另一項錯誤，則是任憑美國主導話語權，有關病毒從何而來，都是美國說了算。

「大家都知道病毒在武漢開始傳開，但問題是它究竟從何而來？」何大一說：「我完全不相信病毒是被人蓄意從實驗室外洩的說詞。不過，他們肯定知道某些狀況。」

他分析，這種類型的病毒通常來自蝙蝠，可是為何發生在武漢，便值得探究，「武漢是一座大都會，很少有蝙蝠，不過當地有著中國僅僅兩所生化安全級別四級(biosafety level 4)實驗室的其中之一。實驗室裡有很多研究團隊針對蝙蝠新冠病毒進行著深入探討。」

「所以，問題來了，是不是有某些科學家前往蝙蝠洞穴做研究時，遭到了病毒感染？」何大一在訪問中說，「有關這樣的討論，其實應該對科學界公開才是。」

他表示，很多科學家都推測這可能是疫情的起因，也就是一切並無惡意，也不是故意所為，「只不過，為何事情發生在武漢這個關鍵問題，確實值得追問。」

馬雲公益基金會(Jack Ma Foundation)日前贊助210萬元給何大一率領的哥倫比亞大學研究團隊，協助尋找對抗新冠病毒的抗病毒藥物與抗體。