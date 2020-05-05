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新冠究責戰發酵 川普痛打「北京白登」

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合4日電
美國總統川普。 歐新社
美國總統川普。 歐新社

川普政府自數周前，就開始採取將新冠病毒疫情歸咎於中國的策略，如今此策略已在全美各地逐步發酵；川普陣營新推出的電視廣告，許多都藉中國議題，攻擊民主黨潛在對手白登；但民主黨也藉中國議題，批評川普抗疫無能。

政治新聞網站Politico報導，威斯康辛州一位參議員推動法案批評中國政府的「疏失與不友善行為」；維吉尼亞州一位保守派廣播節目主持人討論川普政府應如何懲罰中國害全球染疫；科羅拉多州一位反抗居家避疫令倡議人士在街上對抗醫護人員，高喊「要共產主義就去中國。」

密蘇里州上周成為全美首個針對新冠肺炎疫情控告中國政府的州，密西西比州也隨後跟進。

川普總統決定將他對新冠病毒的憤怒，發洩在美國頭號經濟對手中國身上；原先將重點放在強調經濟繁榮的川普連任競選團隊，也已改變策略。

如今，美國經濟因為新冠病毒而陷入停滯，川普團隊試圖讓2020總統大選，變成川普和前副總統白登哪個候選人對中國態度更強硬的全民公投。

川普陣營近日甚至開始將民主黨的競選對手，稱為「北京白登」。

三位知情人士指出，川普陣營與共和黨參議員進行的民調顯示，中國議題將在11月選舉對共和黨有助益，於是共和黨就購買一連串電視與臉書廣告，也用電郵告訴支持者並更強硬語氣。

而白登陣營與民主黨也認為，中國議題能提高選舉算；他們批評川普一開始讚揚中國抗疫反應迅速，指控他在乎美中貿易協議更勝過美國民眾的生命；民主黨組織美國大橋(American Bridge)近日推出廣告，指控川普信任中國。

丕優研究中心調查顯示，全美約三分之二民眾對中國持負面觀點，為15年來最多；自2017年川普就任總統以來，這個數字增加近20%。

「華盛頓郵報」一篇評論文章也指出，民調顯示美國人也將新冠肺炎危機歸咎於中國；一份4月初的哈里斯民調(Harris Poll)顯示，民主黨與共和黨人大多數都認為中國不樂於提供新冠病毒相關資訊。

共和黨策士史溫森(Brian Swenson)說：「兩黨地方層級認為中國應負責的呼聲都越來越高，認為中國對國際社會缺乏透明度，還對外進行宣傳並散播假訊息，也未能防堵新冠肺炎傳播。」

目前，川普代理人與助手每天都在網路競選活動中討論中國；支持川普的超級政治行動委員會「美國優先行動」(America First Action)日前在密西根州、威斯康辛州以及賓州推出新電視廣告，針對中國議題攻擊白登；川普陣營也將在未來數周內全面發動類似的廣告攻勢。

川普 民主黨 新冠肺炎

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