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龐培歐幫太太洗碗 竟破解了中共宣傳

世界日報 / 社論

中國大陸微博近日瘋傳一張照片，是美國國務卿龐培歐在家穿短褲、圍圍裙，幫太太洗碗。照片引發瘋傳熱議，時機恰好是中共黨媒鋪天蓋地大罵龐培歐是「人類公敵」「背負四宗罪」之際。網民討論這張照片熱烈，中共怕發展失控，網管部門封閉微博和討論。以小看大，這件事恰可見識美中交鋒中的人性和政治。

照片內容是龐培歐下班在家，扮好男人。他挺著凸出的小腹，穿著休閒短褲、花圍裙，在廚房流理台旁臉帶笑意洗碗盤，而太太在一旁餐桌上優閒玩紙牌。這種美國家庭常見的景象被中國網民認為「太神奇了！副國級領導人居然幫太太洗碗，夫妻和樂融融模樣，簡直不可思議」，「從沒看過習近平、李克強洗碗」。

簡單說，一張普通照片卻破解了中共龐大宣傳攻勢，點中宣傳死穴。怎麼說呢？新華社、央視和環球時報最近連續多日用激烈措詞，指名道姓辱罵龐培歐、白宮貿易顧問納瓦羅和川普總統前政治顧問巴農三人，前兩人是川普閣員，三人都為總統出謀獻策，常發表對中國敵對的言論。中方不敢罵川普，只好反面操作「打狗看主人」，指桑罵槐就成了北京借民族主義對抗川普政府的策略。

黨媒詆毀龐培歐之際，洗碗照片流傳，不是有心人高明的反宣傳，就是太巧合。龐培歐、納瓦羅被黨媒喻為「哼哈二將」，都是對中鷹派人物，美國人也不見得全喜歡他們。但照片曝光後中國網民不斷轉發和評論，「快樂洗碗的是：人民公敵、美帝國務卿，中情局局長、西點軍校高材生、律師、生意人、丈夫、父親……，不理家務的老婆在旁打牌，這樣的人民公僕有啥意義？」「一個副國級的大人物洗碗，副國級的老婆不務正業，這個國家得墮落成什樣了」。

是褒是諷，各有解讀。讓人聯想2011年駱家輝出任美國駐中國大使，帶太太和兩個孩子搭機赴北京，在機場大包小包自己扛行李，駱揹著背包、拿折價券在星巴克排隊買咖啡，平民化作風激起中國網民熱議，拿他和中共高官出行前呼後擁作對比，刷新中國民眾對美國官員的三觀；駱家輝後來被黨媒醜化是「香蕉人」。

如今中共醜化龐培歐，洗碗照片卻發揮反擊效果。有人質疑，洗個碗就人氣飆升，太邪門了！反龐培歐的人趁機損他說，他當個廚子或洗碗工應該不錯，根本不具備當國務卿的素質。有人質疑，美國家家戶戶用洗碗機，照片分明是作秀擺拍做給外人看。

無論如何，中共開足火力攻擊龐培歐，網民卻借照片小題大做，不買政府的帳。有人說「習近平是坐在火山口上啊！」也有人嘲諷，甭說中國副國級官員，領導人家裡做飯、打掃衛生、開車都是國家出錢，連他們孫子都不用刷碗；男的在家洗碗做家務，在「厲害國」就是無能的代名詞。龐培歐人氣飆升，讓中共趕快封帖；民眾未必接受洗腦，常藉小事發洩或表達不同看法，讓當局弄巧成拙。

龐培歐最近不斷公開宣揚已掌握大量證據，顯示病毒來自武漢實驗室。身為國務卿，他出面聯繫歐盟、英、澳等國家聯手調查病毒起源；世衛在美國施壓下，對中國疫情的認定和態度也在轉變，都使龐培歐成為中共的「大毒草」。但龐培歐是代表川普，北京卻只敢拿龐培歐出氣。

北京在疫情紓緩後，忙於部署應對各國聯手追責索賠，卻有不少盲點：一，對內大量宣傳病毒起於美國而不是中國，只能對14億人說說。中國以外的國際社會少有人聽，遑論取信。

二，美歐和東亞部分國家，甚至俄羅斯、伊朗、巴西官方或民間都已形成不信任中方的氛圍，世界反中情緒高漲。路透報導，北京國安單位坦承，中共正陷入1989年天安門鎮壓以來在國際間最嚴峻的情勢，卻不敢讓民眾知道。

三，龐培歐怪責中國在美國並不是少數聲音，而是兩黨和多數民眾共識。牛津大學校長、香港末代總督彭定康說，習近平執政後徹底告別鄧小平的開放路線和政策，疫情期間加強鎮壓監控，對外展示戰狼式外交，反而使中國問題更多、處境更危險。其說法客觀描述成分，多於責備。

北京不願服軟，自信有充分條件和美歐對抗，現在更像一列加速推進的火車，全速衝向國際對疫情不滿而構築的防衛和質疑中共的高牆，後果不知是牆倒或車毀人亡，要付出多大代價才能收場。

龐培歐 中共

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