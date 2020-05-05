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川普新廣告喊「美國再起」 反川普律師推「美國哀痛」

世界日報 / 編譯林育正／綜合4日電

川普總統陣營在經濟受挫和民調下探，使連任陷入危機之際，推出「美國東山再起」廣告，以氣勢磅礡的音樂和睥睨一切的發言挽救選情；但以反川普聞名的白宮資深顧問凱莉安康威(Kellyanne Conway)的律師丈夫喬治康威( George Conway)，也推出「美國哀痛」廣告反制。

川普競選廣告以「寫下歷史最強逆轉秀」為主軸，傳達帶領全國擊敗新冠肺炎疫情，重返經濟巔峰的願景；搭配振奮人心的音樂，喊出「我們會贏得這場戰爭，讓美國再度偉大」的口號。

影片開頭當川普說出「我的政府會採取必要行動，保護國民不受威脅侵害」，配上國會眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)於國情咨文撕毀川普講稿的畫面，打造不畏政敵和逆境，奮力前行的形象。

畫面更帶到藍天使特技飛行隊畫過天際，向醫療人員致敬，更使用紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)和加州州長紐森(Gavin Newsom)兩位民主黨人士，感謝川普率領的聯邦政府畫面拉抬聲勢。他說：「受到上帝的眷顧，我們會快速打贏這場仗。」

不過根據哥倫比亞廣播公司(CBS)和YouGov所作的最新民調，川普支持度落後於前副總統白登(Joe Biden)六個百分點，連在共和黨票倉德州兩人都平手；Real Clear Politics民調也指出，51%民眾不認同川普處理新冠肺炎疫情的表現。

對抗疫情期間，川普雖然試圖利用每日疫情記者會拉抬選情，但效果不佳，更被爆出與競選團隊發生爭執。更有共和黨人向有線電視新聞網(CNN)透露：「他非常惱怒，因為他知道自己搞砸了。」

影片來源：YouTube

同樣在4日，以反川聞名的康威之夫喬治，也推出廣告「美國哀痛」，呈現出美國在川普忽略疫情威脅後，百業蕭條、人民喪命，失去希望的悲慘一面。「川普保護了華爾街，卻不是普羅大眾」，與川普的廣告完全是不同氛圍，最後更說道「我們的國家更脆弱、更不健康、更貧窮，現在人民心中有個疑問，如果還要這樣過四年，這還是美國嗎？」

喬治等人在2019年底成立政治行動委員會「林肯計畫」(The Lincoln Project)，以阻止川普連任為宗旨；「美國哀痛」便是透過林肯計畫發布。

川普 疫情 廣告

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