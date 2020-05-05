參院秘書致函白登：無權公開性投訴

民主黨總統參選人、前副總統白登(Joe Biden)日前遭前助理控訴，指他曾在任職聯邦參議員期間對她性騷擾；參院秘書長朱莉亞當斯(Julie Adams)於4日發表聲明，稱參院無權公開該女子當年的申訴內容。

白登於1日向參院要求公開前助理的投訴書，亞當斯則在聲明中回覆：「根據法律要求保障文件內容的保密性及以往參院的執行規則，參院法律顧問表示參院秘書無權回應前副總統的要求，透露指控的內容。」

儘管如此，白登競選團隊表示，他們會再和參院秘書長聯繫，並詢問是否能透過其他執法單位調查，以及參院是否能公開當年該事件的處理程序。

白登的要求遭到參院回絕後，另外以公開聲明回覆：「我們知道參院過去都將這些紀錄存在國家檔案局(National Archives)，而這些紀錄至今仍在參院的掌控中。」

白登的前助理泰拉李德(Tara Reade)日前爆料指控，白登曾在1993年任職參議員時對她性侵；白登不僅否認這項指控，並在1日出面澄清表示，若李德當時曾向參院提出申訴，則國家檔案局會有備份檔案。白登表示：「我要求參院秘書查證檔案局的資料，任何關於李德提出的申訴，並向媒體公開；如果真有這麼一回事存在，就一定會有記錄。」

這項聲明也將此事的焦點轉移至參院的「工作平權辦公室」(Fair Employment Office)。但國家檔案局說，任何來自工作平權辦公室提出的申訴都屬於參院的管理範疇，該單位也未否認這項指控是否屬實，以及參院是否持有相關紀錄。

亞當斯的聲明中也未否認參院是否可能持有該案的申訴記錄，或可能存放在國家檔案局中，僅表示即使記錄存在，根據法律她仍無權釋出。