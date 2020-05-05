白登副手該選誰？民主黨人青睞華倫

最新民調顯示，民主黨選民青睞的白登副手，是有經濟專長也有危機處理能力的聯邦參議員伊莉莎白華倫。

該民調結果顯示，新冠肺炎疫情肆虐美國之際，選民體會到行政或立法協調能力都沒那麼重要了。關切自己是否失業、是否染疫的民主黨選民，根據危機處理及經濟專長重於國安及立法經驗的標準，認為華倫是他們眼中最理想的副總統人選。

CBS民調發現，71%民主黨選民認為白登應考慮華倫成為副總統候選人，遠超第二名的聯邦參議員賀錦麗(59%)；在誰是副總統第一人選上，華倫獲36%支持，遠高於賀錦麗(19%)、前喬治亞州眾議員史黛西艾布蘭(Stacey Abrams)(14%)和參議員柯布洛查(13%)。其他人選都未逾4%的「支持率」。

登記為民主黨的選民中，57%認為危機管理能力，49%說經濟專長，39%說國安經驗，37%說立法經驗，是副總統人選最該具備的能力。

白人和自由派的首選都是華倫。非洲裔雖然也首選華倫，不過比例和艾布蘭和賀錦麗幾乎相當。溫和派選民也青睞華倫、柯布洛查和賀錦麗的比例相當，但仍以華倫稍高。

知名度是影響此民調的一大因素。民主黨人會挑這些女性為副總統，因為她們多為總統參選人，和白登爭取提名過。競選過程中，華倫、賀錦麗和柯洛布查受到最大的關注，因此被問到誰適合當副總統時，自然有人想到她們。

2018年競選喬治亞州長的艾布蘭是其中唯一未角逐總統提名的「知名人物」，知名度還高於最近才「全國知名」的密西根州長惠特默(Gretchen Whitmer)。一半到四分之三民主黨人說，他們不熟惠特默或其她女性，因此沒法對是否適合當白登副手表示意見。

本民調也讓選民「兼任」政治顧問，問他們哪種副總統候選人更能幫忙吸票，即自由派進步派？還是溫和派？

結果顯示：31%認為自由派進步派更能獲得廣大選民青睞，42%認為溫和派才能；32%認為自由派很難贏得廣大選民青睞，16%認為溫和派如此；36%認為進步派是否更吸票沒什麼差別，42%認為溫和派如此。

白登本身是選民印象中的溫和派；華倫是自由派、進步派。