白宮顧問納瓦羅：川普將下令聯邦機構購買美國製醫材

白宮貿易事務顧問納瓦羅表示，美國總統川普打算不久發布一道行政命令，要解決新冠病毒疫情期間美國製醫療產品缺乏的狀況。

納瓦羅接受福斯新聞訪問時表示，新的行政命令將要求聯邦機構購買美國製的醫療產品，他說新冠病毒疫情暴露美國對中國大陸的依賴。

納瓦羅沒有透露行政命令的其他細節，此行政命令將把「購買美國貨」的要求擴展到醫療產品和藥品。他稱，還需要採取進一步措施，包括放鬆管制，使製藥業更容易在美國營運 。

納瓦羅提出的行政命令遭到企業業主以及現任前任官員的強烈反對，他們認為，採取行動限制進口，可能會促使中國限制急需的N95口罩和其他防護器材的發貨。據官員表示，最初的提案略有調整，但仍在進行機構間評估。

今年3月，80多個業界團體警告，這樣的行政令反而可能加劇醫療器材和藥物的短缺，並延遲疫苗的開發。

納瓦羅表示，美國電力基礎設施在零部件方面的安全風險也是一個問題，他讚揚了川普上周五簽署的一項行政命令，此命令將「購買美國貨」的範圍擴展到電力網絡。

他說：「我們經濟命脈的大型電力系統…現在面臨風險，因為其中的某些部件來自海外和外國敵對方，這些國家可能會利用硬體問題和軟體問題來傷害我們。」