美舉債創紀錄！財政部本季擬發債89兆元 支應抗疫所需

華盛頓郵報報導，美國財政部計畫4到6月間舉債2.99兆美元（約台幣89兆元），支應聯邦政府抗疫所需，透過發行巨額債務來縮小疫情對美國企業和勞工的經濟衝擊。

去年，美國財務部12個月共發債1.28兆美元。這次，3個月就要借入3兆美元，創單季發債最高紀錄。

前國會預算辦公室主任、現為美國行動論壇（AAF）主席的霍茲伊肯說，「這個數字比以前能想像的都要大。但看看問題的大小，就會認為完全合理」。

美國國會過去兩個月已核准近3兆美元的支出，嘗試攔阻危機造成的經濟影響。由於財政收入銳減，財政部計劃大舉發債應付支出。

財政部說，計畫7到9月要再額外借入6770億美元。

債券發行額激增意在支付政府紓困個人和企業，以及個人和公司報稅展延至7月的費用，且提高財務部預計6月底的現金餘額。

財政部資深官員周一說，這些數字僅考慮截至目前為止今年通過的立法。如果政府擴大紓困，或者通過額外立法，財政部可能在今年稍晚增加借貸。

美國企業研究院（AEI）經濟政策研究主任史崔恩說：「我預期我們還會看到別的。經濟可能還需要政府大力支持很多、很多個月⋯⋯隨著公衛情況生變，數字會改變。」

目前利率很低，政府借貸成本相對低廉。美國總統川普曾說，政府應趁低利率時發更多的債，並擴大基礎建設支出等等。但部分共和黨籍議員已對通過更多支出表達出砥觸態度，他們擔心美國政府現有的25兆美元債務。

疫情來襲前，分析師預估美國政府預算赤字大約1兆美元，但因支出大幅增加及收入銳減，此一預估赤字已調高到逾3.5兆美元。