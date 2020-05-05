單單一季舉債3兆美元！美財政部本季發債將刷新紀錄
美國財政部長米努勤計畫在本季（4到6月）發債規模將擴增3兆美元，這是前所未有的規模，旨在全力支持因新冠病毒陷入衰退的美國經濟。
美國財政部指出，增加發債主要是新的經濟刺激方案開支立法通過，加以稅收延後，協助因執行社交距離規定而須關閉商業活動的公司，度過難關。
根據財政部的預測，預計本季將淨發行2.999兆美元有價公債，6月末現金餘額估為8,000億美元。發債規模預測比2月公布的預測高出3.055兆美元。
彭博資訊指出，美國財政部一直在幫著把數十億美元的「救命錢」直接送進美國家庭和企業的口袋裡，同時，聯準會的措施亦釋放以兆計算的流動性到資金市場。
彭博說，川普政府和國會兩黨議員都在尋求更加增加支出，不顧日益膨脹的聯邦赤字。美國債務負擔與GDP的比率勢將超過二戰後的紀錄高點。
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