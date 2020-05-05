中國人不適合民主？白宮副國安顧問：台灣是鮮活證據

白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）4日參加維吉尼亞大學米勒公共事務中心的座談會，提到五四運動代表的民主化價值，也說，台灣就是鮮活證據、是令人驚訝的例子。

博明用中文發表演說，以五四運動的下一世紀為主軸，從五四運動發起人胡適、世界人權宣言起草人中方代表張彭春，橫跨一個世紀，五四精神仍存在中國大陸人民之間，例如最早揭發新冠肺炎疫情的醫師李文亮、艾芬，以及上百萬名為爭取權利走上街頭和平抗爭的香港人民。

被問到如何看待香港發生的爭取人權和民主事件，華府是否應該介入。博明表示，1984年簽署、隔年生效的中英聯合聲明，這是有拘束力的文件，港人爭取的是香港基本法中保障的權利，也是中英聯合聲明的一部分；美國正密切關注中方弱化自己當年的承諾。

博明表示，五四運動代表的民主化價值，並非親美或具顛覆性，那些認為「中國人不適合民主」不過是一派胡言，是最不愛國的論調；今天的台灣就是鮮活證據。

博明表示，「五四的民主願望還要等到下一世紀才實現？五四核心思想會不會每次都被官方審查抹掉？今天仍堅信五四運動主張的人，還會被稱為不愛國、親美、有顛覆性嗎？我們知道共產黨會盡量這樣做」。