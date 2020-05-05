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白宮副國安顧問：不會取消對中國大陸的關稅

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
博明。美聯社
博明。美聯社

白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）4日參加維吉尼亞大學米勒公共事務中心的座談會，討論美中關係。他在答覆提問時表示，美國正在考慮對中國大陸的懲罰性措施，且川普已明確表示不會取消用以發揮槓桿作用的關稅；博明並未透露其他可能採取的作法。

博明表示，中國大陸在2001年加入世界貿易組織（WTO），原本外界以為會因此自動實現中國大陸的自由化，但中國大陸從世界貿易中獲利，而自由化的願景在很多方面都未實現。

博明說，川普總統一貫執行政策，希望美中關係建立在互惠公平的基礎上，川普在3日的福斯新聞「虛擬市政廳」訪問中已清楚表示，希望看到中國大陸旅行今年初雙方簽署的美中貿易第一階段協議，且美國也不會取消關稅，因關稅能作為槓桿，確保貿易優先。

曾任路透社與華爾街日報的駐北京與駐香港記者，博明是川普政府內的對中鷹派，華盛頓郵報報導，因深信中國大陸隱匿新冠肺炎疫情，且模糊病毒起源，他敦促美國總統川普稱呼「武漢肺炎」；另外，博明也主導推動取消來自中國大陸的航班，與減少中國大陸駐美記者的簽證數量。

川普 新冠肺炎

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