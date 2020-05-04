230年來首例 美最高法院大法官口語辯論線上直播

美國最高法院4日上午首開230年來先例，大法官口語辯論線上直播。拜科技發達、網路普遍之賜，最高法院的革新創舉，在美國司法史豎立重要里程碑，讓無以計數的人民得以參與法律案件的討論。

最高法院4日辯論的案件為，旅遊網站Booking.com是否有權為網站名稱申請商標專利，官司另一造為美國專利及商標局(United States Patent and Trademark Office)。大法官們透過電話會議(teleconference)的形式展開口語辯論。

過去幾年來，包括國會議員、法律權益倡議團體在內，都曾大力推動最高法院大法官辯論必須線上直播，開放公民聆聽案件審理過程，但這些嘗試後來都沒能實現。如今受到新冠病毒疫情影響，最高法院暫停開門辦公，終於讓大法官口語辯論直播得以落實。

最高法院同意，在五月最初兩周裡，將有十場口語辯論開放電話會議直播。在本周三即將登場的口語辯論是川普政府是否有權允許企業與大學院校禁止員工領取避孕保險。

下周即將登場的辯論則是川普總統是否有權禁止報稅資料等財務紀錄公開，避免國會調查人員取得。

歷史悠久的最高法院建築物裡，開放民眾聆聽大法官口語辯論的旁聽席，僅有大約50個座位。長年以來，民眾如果想前往某些具有高度爭議性的案件裡旁聽，必須提早數小時排隊等候。旁聽席一座難求的現實，還衍生出「收費替人排隊」的另類服務。線上直播將完全打破旁聽席的人數限制。