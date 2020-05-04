川普欲加稅懲陸防疫不力 專家：母湯！美經濟目前太弱

美國總統川普在周末期間點燃外界對美中貿易戰可能再起的憂慮情緒，對此專家警告說，美國經濟目前可能太弱了，無法與中國大陸進行另一場貿易戰，且現在提高對陸關稅，跟1930年代大蕭條時期立法提高進口關稅行動類似，最終恐導致嚴重經濟衰退。

美國財經媒體CNBC股市名嘴克雷默4日說，當美國經濟表現不佳又想提高關稅時，歷史上有些非常糟糕的範例可循。他並警告，在失業人數激增與企業關閉的史上高點，美國人可能無法為進口商品支付更多的錢。

克雷默還說：「我很高興我們在經濟蓬勃發展的時候提高了關稅，但我現在不想用每股盈餘來衡量是否愛國。」

川普3日威脅對中國加徵關稅，做為新冠肺炎蔓延全球的懲罰。