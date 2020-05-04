逾半美國人不滿「疫」！川普仍自誇：處理能力獲高評價

美國總統川普4日又對自己在應對疫情上的表現打了高分。他推文說：「最終，我們在應對這場全球大流行疾病的能力，尤其是我們生產了大量急需的呼吸機，建造戰地醫院及病床，以及很快地我們在測試中的出色表現，都將獲得高度評價。」

川普持續吹噓生產呼吸器一事，縱使當前焦點已轉往病毒檢測能力上。公衛專家警告說，美國需要大力加強病毒檢測能力，才能有效地重啟經濟。

多數美國民眾並不滿意川普對疫情的處理跟評估。根據路透社與民調公司易普索（Ipsos）4月29日公布的民調，5成3美國人不滿意川普應對疫情的表現。