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川普頭疼 美中貿易協議從「資產」變「負債」

經濟日報 / 編譯鍾詠翔／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美中兩國在1月簽署的「第一階段貿易協議」，原本是美國總統川普競選連任的「政治資產」，如今卻可能成為「政治負債」，原因是新冠肺炎疫情使美中關係惡化。

彭博資訊報導，這項美中在2月生效的「第一階段貿易協議」，北京在許多方面都缺乏進展，包括大規模採購美國農產品與能源，但到目前為止，川普政府遲遲未加強施壓或終止這項協議。

川普3日的發言，令外界擔憂華府可能再度對北京發動經濟攻勢，他揚言針對北京企圖掩蓋疫情的問題，關稅是「終極懲罰手段」，並放話若北京未兌現採購承諾，將撕毀美中貿易協議。

如今這場公衛危機已奪走美國近68,000條人命，導致3,000萬名勞工失去飯碗，並拖累經濟成長，最終川普發現自己進退兩難。若他懲罰北京的力道過於激烈，可能會傷害消費者與美企，而消費者與美企已面臨1930年代以來最嚴重的經濟衰退。

華府智庫戰略暨國際安全中心（CSIS）中國專家甘思德（Scott Kennedy）表示，美國政府在經濟繁榮時期發動貿易戰，尚有能力吸收額外關稅的衝擊，但在「全球大流行」、美國失業率飆破20%之際，川普再度祭出關稅措施，可能很難在經濟、政治上站住腳。

批評者認為，「第一階段貿易協議」的條款從一開始就顯得不切實際，尤其是北京的採購承諾，如今又面臨疫情爆發的問題，需求隨之下滑，進一步提高落實這項協議的難度。美國勘探與生產委員會（AXPC）上月說，中國大陸今年前幾個月只採購極少量美國原油。

北京 川普

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