出門躲疫有要訣：一次去一家店 別去餐廳又去髮廊

新冠病毒大流行仍未終止之際，許多地方政府已經重啟經濟活動。已經連續數周居家避疫的民眾，此時此刻如果要出門，仍要懂得自保之道。巴爾的摩市前任衛生局長、喬治華盛頓大學米肯公共衛生研究所(George Washington University Milken Institute of Public Health)客座教授溫麟衍(Leana Wen)指出，不要一口氣跑遍所有店家，如果要前往恢復營業的非必要行業，應挑選一處地點前往而已，同時也要注意跟他人保持距離。

急診室醫師出身的溫麟衍接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，民眾目前如果想要出門，還是要注意自身安全，不要一口氣走訪所有想去的店家，應該只挑選一個地點前往而已，其他地點則暫時避開。

她舉例說，如果出門到投票所投票，就不要順道去餐廳吃飯或去髮廊理髮。她表示，造訪的公共場所愈多，遭受新冠病毒傳染的機率就相對提高，把新冠病毒傳播給他人的機率，同樣相對增加。

如果要上館子用餐，溫麟衍建議，如果餐廳設有露天用餐區，最好選擇在室外的位置，並且跟別人保持至少六呎的距離。她指出，如果跟同一群人相處時間較為長久，病毒傳播效率將相對提升，就算只是吃一頓飯的時間也不例外。

范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)傳染疾病科主任艾洛諾夫(David Aronoff)指出，民眾前往餐廳用餐之前，最好先了解店家的防疫措施為何，例如餐廳是否規定員工戴口罩、餐桌擺放是否符合保持社交距離等規定。他指出，如果對於在餐廳裡用餐感到擔心，則應該考慮外帶或到其他餐廳。