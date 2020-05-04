戴口罩、噴消毒劑、禁止試穿…百貨業重啟 消費防疫新守則

許多美國民眾近日已回到購物中心逛街，戴著口罩並遵守新規；許多購物中心在重新開放後，也增加防疫措施，在門口部署工作人員為顧客噴灑手部消毒劑。

24歲的裴頓‧布洛斯(Peyton Burrows)來到休士頓高檔的藝廊購物中心(Houston Galleria)買名牌包；她說：「其實跟往常的購物體驗沒有多大的不同。」

經過長達六周的封鎖後，德州與另外約12州的購物中心、餐廳、和電影院1日復工；許多業者、員工、與消費者都在思考，在公衛危機尚未結束的此刻，新的常態該是什麼樣貌。

全美逾半數州的州長已鬆綁防止新冠病毒傳播的相關限制；但重啟多為零星動作且範圍各異。

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)上周已讓所有企業復工；科羅拉多州已開始讓民眾在嚴格遵守社交距離下親赴實體店購物；俄亥俄州也逐步重啟，允許選擇性手術繼續進行。

多數百貨公司與全國連鎖店目前仍未復工；僅少數零售業者重新開始營業。

各州境內許多大城市決定延長居家避疫令，而更多郊區則已鬆綁。

納許維爾(Nashville)、丹佛(Denver)、和聖路易斯市(St. Louis)等城市仍要求民眾居家避疫，但各自所在的州已經重啟。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)堅持全州應配合他的計畫重啟，但奧斯汀(Austin)與達拉斯(Dallas)等地方首長卻有所遲疑。

公衛專家已警告，過早重啟恐導致新冠病毒捲土重來。

各地不盡相同的重啟政策，讓許多全國企業無法確定應如何決策，而部分業者已逐步擬定方案。

全美最大購物中心經營者賽門地產集團(Simon Property Group)1日重啟逾36家購物中心，並打算於4日重啟遍布10州的另外49家。

精品品牌Kate Spade、Coach、以及Stuart Weitzman的母公司Tapestry，已重啟40家店的街邊取貨服務。

電子零售商百思買(Best Buy)也計畫於本月逐步重啟200家店。

全美最大連鎖百貨集團梅西百貨(Macy`s)4日將重啟68家店，其餘775家則將在未來六至八周內復工；但顧客不得試用化妝品、試穿上衣或內衣，也禁止穿耳洞或進行調整；員工須量體溫並配戴布口罩；收銀台也將加裝塑膠玻璃屏障；收銀台、入口處以及手扶梯也會提供手部消毒劑。