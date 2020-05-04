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美地方媒體敗給疫情 假消息更猖獗

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
無國界記者德國分部的執行長米爾擔心，政府可能會藉由紓困去左右媒體的立場，影響其獨立性。(Photo by Pixabay)
無國界記者德國分部的執行長米爾擔心，政府可能會藉由紓困去左右媒體的立場，影響其獨立性。(Photo by Pixabay)

疫情對美國大型媒體的衝擊不大，卻是壓垮諸多中小型媒體的最後一根稻草！疫情使得餐廳、酒吧紛紛關閉，地方中小型媒體頓失廣告收入來源。華盛頓州立大學的新聞系教授肖斯指出，在沒有媒體報導地方事務的社區，由於地方議題不為人知，因而投票率低迷，更加速社群網站上假消息的傳播。

中小媒體岌岌可危

根據《德國之聲》報導，2000年時美國有多達5,500萬名報紙訂戶，然而根據美國智庫皮尤研究中心估計，今日的訂閱數恐腰斬。記者數量也在銳減中，從2008年金融海嘯至今，美國減少了一半的記者，據估計可能只剩下近2萬人，其中《紐約時報》占了約1,700人。

大型報社如《紐約時報》或《華盛頓郵報》受到的衝擊不大，但中小型的地方報社卻岌岌可危。加州免費周報《新聞與評論》的發行人馮卡內爾表示，《紐約時報》撐得過去是一件好事，不過社會總需要有人報導市議會質詢、地方藝文展覽等新聞，但疫情使得餐廳、酒吧和活動紛紛取消，報紙頓失廣告收入來源。

「新聞沙漠」投票率低

地方媒體的倒閉意味著美國的「新聞沙漠」（意即沒有媒體報導新聞的社區）將愈來愈多，據統計2018年全美超過1,300個社區是新聞沙漠。華盛頓州立大學的新聞系教授肖斯指出，在這些地區，除了沒有第四權去監督地方官員，地方選舉的投票率也比較低，肖斯更警告，地方媒體的消失會讓社群網站上的假消息傳播得更廣。

網路媒體可以代替地方媒體的角色嗎？華盛頓州立大學的助理教授瓊斯認為很難，許多鄉下人習慣閱讀報紙，而且美國仍有不少鄉村沒有穩定的網路，當地人得依靠在地圖書館的網路，但不幸的是，圖書館在疫情期間被迫暫停開放。

《德國之聲》報導，無國界記者德國分部的執行長米爾則擔心，政府可能會藉由紓困去左右媒體的立場，影響其獨立性，他認為有必要去審視整體媒體業的紓困。

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投票率 紐約時報 華盛頓郵報

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