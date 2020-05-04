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林肯紀念堂前虛擬里民大會 川普：我不要中國疫苗

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合3日電
川普就防疫、疫苗和重啟經濟，接受各地觀看直播的觀眾提問，並在談及研發疫苗時，指出不希望疫苗來自中國。 美聯社
川普就防疫、疫苗和重啟經濟，接受各地觀看直播的觀眾提問，並在談及研發疫苗時，指出不希望疫苗來自中國。 美聯社

美國總統川普3日在林肯紀念堂(Lincoln Memorial)出席「福斯新聞」(Fox News)主辦的虛擬里民大會，主軸為「美國團結，重返工作」(America Together: Returning to Work)；川普就防疫、疫苗和重啟經濟，接受各地觀看直播的觀眾提問，並在談及研發疫苗時，指出不希望疫苗來自中國。

川普從大衛營返抵華府，晚間7時到9時參加這場在林肯總統巨型肖像前進行的直播虛擬里民大會，由福斯首席政治主播拜爾(Bret Baier)及「說故事」(The Story)節目主持人馬莎‧麥卡勒(Martha MacCallum)共同主持，兩人座位與川普保持適當的社交距離。

川普在開場白時大力推廣重啟經濟，說道：「我們必須安全的盡快重啟(經濟)」；這是他的顧問一致認為的連任勝選關鍵。

做檢測「我救了150萬條命」

總統坦言有些人擔心生病卻害怕失去工作，當局推行的全面檢測能力遭受嚴厲檢視，但川普仍辯駁稱國家已準備好重啟。他說：「我告訴你一件事情，我們做了對的事情，我已經拯救了150萬條性命。」

川普的第一個問題是，要給受挫和害怕的美國人什麼建議？川普說：「將有更多協助，這不是你們的錯。」他並表示，不希望再看到人們失業，強調來年會很棒。

內布拉斯加州一名新冠肺炎康復的男子提問，要如何確保「瑞德西韋」(Remdesivir)提供給每位美國人？川普回答，我們投注全部本領和力量加速製藥，但需要時間，強調各大公司都非常、非常努力，有信心在今年底達成。

上學去「我希望學校9月重開」

維吉尼亞州的川粉教師問川普，師生何時能重返校園；也有明尼蘇達州的學生問川普，何時可以安全上學？

川普說，遠距教學做得很棒，學生和年輕人沒有問題，但擔心60歲以上或有健康狀況的教師可能有問題；他說，希望學校能在9月重新開放，「我們必須回去，但年紀較長的教師們可能必須等到疫情過去。」

新澤西州一名女子質疑川普為何沒有及早讓美國準備好對抗新冠病毒；對此，川普說他樂見這個問題被提出來，他輪番點名痛批民主黨領袖，自詡他率先決定拒絕曾訪中國的國際旅客入境的決定起初遭民主黨撻伐為種族歧視，但最終顯示這才是對的。

片刻休息過後，川普強調明年經濟會大好，對於美國和中國較勁誰能先做出有效疫苗的提問，川普說他不管誰能贏得這場「比賽」，他只在乎疫苗是否管用；他說，目前各國合作研發疫苗，但不諱言表示不希望疫苗來自中國。

一名退休護士感謝川普對美國的付出，並說她和其丈夫天天為總統祈禱，但盼川普改變在白宮例行疫情記者會的語調，別閃躲記者提問；她呼籲川普正面回應問題，稱「美國需要你」。

罵媒體「我面對歷屆總統從未有過的敵意」

川普感謝這位女士的提問和禱告後，旋即改變態度痛批他「面對歷屆總統從未經歷的敵意媒體，提問有失體面的問題」；他說：「我對媒體很好，我大可以轉身離開講台。」

川普強調他這三年來做得比歷屆總統還多，細數政績，強調他幾乎沒有承襲前政府的任何成就。

另一名男子提問川普將如何減少新冠肺炎疫情造成的赤字，川普細數中國過去剝削美國的財務數字，強調他改變美中貿易關係，痛批過去的總統「愚蠢」的允許這種情況發生，「但我們將在兩年內改變」。

副總統潘斯和財政部長米努勤在節目尾聲前也加入；潘斯表示，減緩失業的關鍵是讓人們回到工作崗位。米努勤則說，人們開始工作後就會替經濟注入30兆元活水。

川普 疫苗

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