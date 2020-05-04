龐培歐再稱：大量證據顯示 新冠病毒來自武漢實驗室

國務卿龐培歐(Mike Pompeo)3日再強調川普總統對新冠病毒來源的說法，稱「有大量證據」顯示新冠病毒起源於中國湖北武漢一間研究實驗室，但美國情報單位仍聲稱針對該問題尚未得到結論；部分情報文件顯示，美國官員認為，中國曾隱瞞新冠肺炎疫情與傳染力，藉以囤積因應所需醫療物資。

美聯社取得國土安全部1日發表的一份四頁報告顯示，中國領導人在1月初對全世界「故意隱瞞新冠肺炎疫情嚴重性」。

國安部報告的分析指出，中國一邊淡化疫情嚴重性，一邊增加醫療物資的進口並減少出口；中國還試圖「否認曾限制出口並混淆與拖延提供貿易資料」，藉以掩蓋此舉。

該報告也說，中國1月曾拒絕通知世界衛生組織(WHO)新冠病毒「會引發傳染病」，並趁機進口醫療物資，中國進口的口罩與手術衣及手套數量大增。

報告稱，中國進出口行為的改變已超出正常範圍的可能性達95%，因此做出這些結論。

龐培歐和多位政府官員3日在新聞節目中討論新冠病毒；龐培歐多次歸咎中國共產黨掩蓋證據，不讓美國專家進入武漢病毒研究所。

中國政府已否認新冠病毒是從該實驗室洩漏，更一度暗示新冠病毒美國軍方所創造。

「紐約時報」日前曾報導，川普政府部分高級官員施壓情報單位搜查證據，以支持新冠病毒來自武漢一間實驗室的說法，而部分情報分析師擔心此種施壓將讓評估失準，也恐被當作與中國加強戰鬥使用的政治武器。

國家情報總監辦公室(ODNI)4月30日前發表聲明稱，正持續「嚴格檢查新進資訊與情報」以判定新冠肺炎疫情是起源於感染的動物，或者「是武漢一間實驗室發生意外事故所導致」。

龐培歐3日在美國廣播公司(ABC)的「本周」(This Week)節目上，也批評中國下令驅逐來自紐約時報、華盛頓郵報、華爾街日報等媒體的美國記者，以及中國醫師早期曾提出關於新冠病毒的警告，卻遭政府噤聲。

龐培歐說，沒有理由相信是有人故意散播新冠病毒，但他也說：「請記住，以前就有來自中國的病毒感染全世界民眾，而且中國以前就曾經營不合格的實驗室。」