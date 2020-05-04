「口罩令太過分」？俄州收回成命 奧州急修改

俄亥俄州長狄懷恩(Mike DeWine)3日說，上周下達要求民眾在商店須戴口罩的指令「太過分」，於是收回成命；奧克拉荷馬州史斯蒂爾沃特市(Stillwater)4月30日頒布緊急公告、要求民眾在商店與餐廳必須配戴口罩後，由於有人遭受暴力威脅，於是在1日修改。

史斯蒂爾沃特市市政經理麥尼可(Norman McNickle)發表聲明說：「自2020年5月1日起的短暫時間內，進入商店或餐廳的民眾被要求戴口罩，而許多商店員工遭到粗野暴力威脅以及語言暴力；更有人使用槍支進行威脅；這些事件都在短短三小時內發生；而醫學證據明確顯示戴口罩能幫助控制新冠肺炎疫情擴散。」

該聲明也說，因為這些暴力威脅，該市決定修改緊急公告，但仍希望民眾盡可能配戴口罩。

該市4月30日頒布的公告也要求，商家必須要求顧客遮蔽口鼻，以防止新冠病毒傳播。

市長喬伊斯(Will Joyce)卻於1日鬆綁規定，把「要求」改為「鼓勵」民眾遮蔽口鼻。

麥尼可還說：「許多反對民眾引述錯誤看法，認為此要求違憲，並根據此理論主張民眾不能被強迫戴口罩；沒有法律或法院支持此觀點；更令人苦惱的是，這些民眾在行使自己認為擁有的權利時，讓別人承擔風險。」

聯邦疾病防治中心(CDC)自4月3日起建議民眾在公開場合應配戴「布口罩」。

俄州州長狄懷恩也收回成命，表示許多民眾認為這是「太過分的政府命令」；他雖強烈建議民眾遮蔽口鼻，卻不再硬性規定。

狄懷恩也於3日在美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目上說：「民眾不會接受政府規定他們該怎麼做。」

狄懷恩1日將俄州封鎖令延長至29日，但也允許零售商店提早擴張業務。

建商、批發商、製造商、以及辦公室獲准於4日復工，而零售業訂於12日復工；醫療院所也已獲准於1日重新開放，而酒吧與電影院仍暫停營業，民眾也不能在餐廳用餐；體育活動與音樂會也仍被禁止舉辦。

狄懷恩說，重啟該州是為了重振經濟並保護民眾的「平衡」做法；他也說，萬一疫情捲土重來，他也將準備因應。