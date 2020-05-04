紐約州長：出門不戴口罩 就是不尊重抗疫英雄

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)3日表示，全州總住院人數一個月以來首次降至1萬人以下，同時日新增新冠肺炎住院人數、插管人數也持續下降，這表明疫情仍繼續向好的方向發展；但他也警告公眾，疫情尚未結束，如果放鬆警惕，疫情可能立刻反彈；他呼籲民眾出行盡量戴口罩，不戴口罩是對一線抗疫人員的不尊重，更是沒有社會責任感的表現。

葛謨說，紐約市人口稠密，加上天氣轉暖，很多居民會外出走走 ，「這都可以理解，但是外出一定戴上口罩；不能因為看到疫情統計數字有所下降、其他州陸續解封就放鬆警惕，感覺疫情已經結束了，這是錯誤的；疫情數字之所以下降，是我們努力防疫的結果，如果我們放鬆警惕，疫情就會反彈」。

他表示，很多人不喜歡戴口罩，覺得戴上不舒服，「那又怎樣？如果你感染了，又不戴口罩，你就會讓更多你身邊的人以及急救、醫護人員陷入險境，不戴口罩就是意味著對他們不尊重，是沒有社會責任心的表現；我們雖然都是個體，卻是生活在集體社區中的個體，現在是特殊時期，需要居民戴口罩承擔社會責任，這是疫情期間起碼的基本社會禮儀」。