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華郵：擴大社交距離逾月 川普只顧經濟拚連任

世界日報 / 編譯林育正／綜合3日電
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

川普政府領導對抗新冠肺炎30餘天，以重啟經濟和競選連任為目標的抗疫行動，不僅物資匱乏，聯邦政府無力領導，導致各州各自為政尋找資源，造成目前超過115萬人確診，至少6萬7498人死亡的局面。

「華盛頓郵報」採訪多達82位官員，拼湊出川普政府一路抗疫的全貌。最初預測新冠肺炎將造成美國10至24萬人死亡，川普雖然擔心，但又急著找到數據證實得以重啟經濟。因此，不具傳染病專業的白宮前經濟顧問委員會主席哈塞特(Kevin Hassett)帶領團隊，打造計量經濟學模型，當做主導防疫行動的標竿。當然，死亡人數比其他專家的預測少。

不聽專家建議 責任推州長

他的模型也讓川普親信將注意力轉移到經濟表現上，深信這是贏得總統大選的關鍵。一名前資深官員說：「他的預測好得讓人難以置信，這是災難性的缺失。」從3月29日到今日有地區部分重啟經濟，過程完全是政府的失能。

不只大力推薦羥氯奎寧(Hydroxychloroquine) ，4月3日福斯新聞網名嘴殷格哈姆(Laura Ingraham)更帶著兩位醫師親自報告羥氯奎寧的療效。甚至連資深共和黨人士，都為電視名嘴能隨意給予總統建議，而不聽從專家團隊感到驚訝。

前堪薩斯州長、歐巴馬政府的衛生福利部長凱瑟琳．西比列斯(Kathleen Sebelius)說：「我們花了兩個月否認疫情的嚴重性，再用兩個月猶豫不前。川普政府像在跟州長宣告，我們不玩了，你們自己解決。」

這期間川普對自己的定位擺盪不一，時而自稱「戰時總統」統攬大權；時而又像個替補總統，只幫助他認為需要的州。

川普希望透過每日疫情記者會塑造形象，但最後卻只有卸責、散布不實訊息，給予不切實際的希望；他對外公布的重啟準則模糊不清，讓他得以撇清責任。公開斥責決定重啟的喬治亞州長坎普(Brian Kemp)就是明顯的例子。除了膚淺的照本宣科，他毫無對數萬失去性命和工作的同胞展現同理心。

未達重啟條件 滿腦子政治

聯邦疾病防治中心前主任費和平(Tom Frieden)也說：「沒打造出防疫體系，疫情會再爆發。」

目前公衛和企業領袖表示快速反彈所需的大規模檢測、感染源追蹤和聯邦與地方政府通力合作，至今沒一樣做到。

在白宮內部，醫師和科學家為主的團隊，更與政治幕僚出現分歧。副總統潘斯的幕僚長蕭特(Marc Short)不僅質疑科學數據，懷疑死亡人數將破6萬，甚至向其他官員施壓重啟經濟。還有官員透露，幕僚認為醫師「自認上帝」，滿嘴科學卻沒考量到政治面。

而現在川普承諾的「得來速檢測」從未兌現，檢測試劑和相關用品更不到位，距離重啟標準還有一段距離。曾與柏克斯(Deborah Birx)會面的匿名官員就說：「不管總統怎麼說，她知道還差多遠。」

聯邦急難管理局(FEMA)更在4月8日更改政策，表示州政府各自負責採購物資。但是當馬里蘭州長霍根( Larry Hogan)就靠著韓裔妻子的人脈，向南韓採購物資，川普卻認為此舉讓他難堪，因此相當惱怒。

4月10日CDC和FEMA更曾提供36頁的文件，建議如何逐步解禁，但在16日正式發布時，許多部分卻被刪除。現在甚至連追蹤感染源的體制都為建置完成。

4月下旬，川普在民調支持度不及民主黨前副總統白登，更口出「注射殺菌劑」殺病毒等謬論；在一連串政府失能的事件中，美國在疫情和失業率都付出慘痛代價。

川普 疫情

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