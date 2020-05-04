何時能去海灘 加州居家令抗議不斷

加州因新冠肺炎的疫情而嚴格實施居家避疫令，近日卻逐漸引發民眾反彈，許多鄉村地區的居民抗議希望能鬆綁現有的居家隔離命令，抗議人士更強烈表達重新開放橙郡(Orange County)的海灘，對目前趨緩的疫情發展可說是一項挑戰。

根據目前民調顯示，加州大部分居民仍支持居家隔離，並認為加州的疫情如紐約皆屬嚴重的地區，該政策能有效減緩疫情擴散的程度，居民也擔心若是太早解除命令可能會導致病毒加速擴散。

儘管如此，由於防疫政策導致許多經濟活動停擺，人民生計困難，因此該州受創輕微地區的抗議人士都希望能盡快重啟當地經濟活動。

加州州長紐森(Gavin Newsom)表示，他了解民眾的難處，也會在本周盡早宣布防疫政策的下一階段，紐森說：「我希望民眾能了解，我們距離解封的日子非常近了，我會說大概剩下幾天而已，但我們必需非常謹慎並周全的考量一切。」

加州自3月19日起實施居家避疫，是全國第一個實施該命令的州，專家們對紐森的防疫決策給予高度肯定；然而，日前在橙郡的杭廷頓灘(Huntington Beach)才聚集許多抗議居家避疫的人士，隨即2日又在拉古納灘(Laguna Beach)發起同樣的抗議活動。

拉古納灘市議會近日才通過表決，允許海灘在平日的上午6時至10時開放，拉古納灘市市長迪克特羅(Pro Tem Steve Dicterow)也表示，他們全力支持重啟海灘的計畫，但同時也會尊重紐森的決定。

新港灘(Newport Beach)的停車場也在2日聚集約70人抗議紐森的限制令，同時希望能重新開放海灘，抗議現場可看見有人戴著有「讓美國再次偉大」(MAGA)字樣 的帽子。

話雖如此，根據柏克萊加大政府研究所(UC Berkeley Institute of Governmental Studies)上周民調，大多數人仍肯定紐森的防疫政策，以及這次新冠肺炎的危機處理。